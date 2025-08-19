照顧毛小孩身後事…台中修正寵物生命紀念業自治條例　須設置火化設施

快訊

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中寵物犬貓數量超過27萬隻，毛小孩的身後事也是一大課題，台中市政府修正寵物生命紀念業管理自治條例，盼讓市民更安心送寵物最後一程。圖／聯合報系資料照
台中市寵物數量眾多，去年犬貓數量突破27萬隻，如何處理身後事成為大問題，目前15家合法的寵物生命紀念業者，鮮少有合格的火化設施。市府修正寵物生命紀念業管理自治條例，規定業者須設置合格的火化或其他屍體處理設施，並公開展示許可證。

台中市政府今天開市政會議，農業局提案修正「台中市寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例」，會中通過送市議會審查。農業局長張敬昌說明，修正是為了配合農業部2023年訂定的作業要點，也要改善寵物紀念業管理上的法規漏洞。

張敬昌表示，台中目前有15家合格的寵物紀念業者，主要處理2種業務，第一種是軟體業務，包含臨終關懷、追思儀式與心理諮商等等，第二種是硬體業務，即寵物屍體處理，如火化、骨灰處理。軟體業務沒有問題，但硬體業務往往不合環保法規。

張敬昌指出，台中1年約有4000餘件寵物屍體火化，寵物紀念業者大多沒有合規的火化設備，如果不送往公家機構統一火化，多半使用非法的移動式火化設備自行火化，不僅易造成空汙，還有安全疑慮。動物保護防疫處近期加強稽查力度，今年上半年就取締9件違法焚燒寵物屍體，每件開罰2萬元。

張敬昌表示，本次修法主要分為2部分，第一部分是強化行政管理，規定寵物屍體存放及處理設施面積至少要66平方公尺，才足夠設置合格設備，火化設施須有空汙防制設備，且燃料儲存應與火化爐間隔等等；農業局會定期查核，業者不得拒絕。

第二部分則是為了保障民眾權益，業者必須保存消費交易紀錄3年，且應將許可證展示在公開營業場所，打廣告時也必須標示許可證字號；此外，業者不可以在晚上10時到上午8時從事寵物屍體火化或追思紀念活動。

張敬昌說，自治條例修正案若經議會審核通過，公布後1年實施，換言之，業者有1年的緩衝期更新設備；自治條例也訂有罰則，違者最高可處10萬元罰鍰，且得連續開罰，相信修法後市民可以更容易辨識、選擇合法的業者，逐漸淘汰不良與非法業者，安心送毛小孩最後一程。

動保處加強稽查力度，今年上半年就取締9件違法焚燒寵物屍體，每件開罰2萬元。圖／台中市動物保護防疫處提供
台中目前多數寵物紀念業者沒有和規的火化設備，使用非法的移動式焚化爐。圖／台中市動物保護防疫處提供
