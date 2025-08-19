快訊

清水老士官長王清連驚傳辭世 長子次子接手擀麵技藝傳承至第三代

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
清水美食「士官長擀麵」，日前驚傳老士官長王清連已於8月7日病逝，家人睹景生情。圖／家人提供
清水美食「士官長擀麵」，日前驚傳老士官長王清連已於8月7日病逝，家人睹景生情。圖／家人提供

清水最具地方代表性的眷村美食「士官長擀麵」，日前驚傳老士官長王清連已於8月7日病逝，享年78歲，陽明果貿眷村的老鄰居們都不勝唏噓，不敢相信地表示，士官長人緣極好，平時身體健康熱愛爬山，曾在1個多月內就完成台灣百屆的登頂壯舉，卻突然因病撒手人寰，明天將舉行家祭告別式，市長盧秀燕更致上花圈表達哀榮。

位在台中市清水港區藝術中心旁的老士官擀麵店，剛宣布獲得連續3年獲得米其林必比登推薦的肯定，更是海線唯一入選的店家，在地擀麵老店也被收錄在500碗台灣美食名單裡，老闆王俊做為士官長王清連的長子，表示眷村麵店創立超多60年，傳承自父親的手藝，以每日現做的手擀麵為特色，經反覆擀壓後讓麵條更有嚼勁，搭配秘製麻醬和肉燥，滋味鹹香。

第三代次子王忠佑說，爸爸王清連以一名本省籍青年17歲就從戎報考空軍機械學校，畢業後分發空軍第三聯隊在清泉崗機場一直升到最高階的士官長，過去一直擔任是F-104戰鬥機的後勤維修任務，服役19年後退役轉業，在清水陽明果貿眷村向鄰居河南籍的謝媽媽學習擀麵技術，學得一技之長，從此放下扳手拿起擀麵桿，以賣擀麵為生。

王忠佑指出，爸爸王清連出生於台南官田，一生辛勞創業，退伍後雖也考上中華航空飛機修護技士，考量薪水和賣麵所得差不多，但華航工作必須離開清水眷村，因此放棄華航工作，這一擀便擀出了一家人生活所需，而過去老店並沒有店名，但附近鄰居常來吃麵，久而久之就以「士官長」為名，習慣喊出了士官長擀麵的招牌。

王忠佑說，河南以麵食為主食，早年遷台軍人大多生活清苦且群居於眷村，婦女們為貼補家用，謝奶奶於1964年開始賣家常擀麵做為早餐，因純手工製作，價格公道又符合大眾口味，因而名聲漸漸傳開。1977年，因謝奶奶年歲已大，體力不繼，因而傳給第二代的父親王清連，並遷至現址且取名為「士官長擀麵」。

1991年王忠佑攜同妻子在原址共同傳承家業，王忠佑成為第三代擀麵接班人，而哥哥王俊則另自選址清水區鎮南街開設「老士官擀麵」，多年努力終於讓清水士官長擀麵獲得美食界的肯定，家人與有榮焉、同感興奮。

老士官長王清連突然因病撒手人寰，明天將舉行家祭告別式，台中市長盧秀燕更致上花圈表達哀榮。記者黑中亮／攝影
老士官長王清連突然因病撒手人寰，明天將舉行家祭告別式，台中市長盧秀燕更致上花圈表達哀榮。記者黑中亮／攝影
1977年，河南籍謝奶奶年歲已大，體力不繼，因而傳給第二代的王清連，並遷至現址且取名為「士官長擀麵」。圖／家人提供
1977年，河南籍謝奶奶年歲已大，體力不繼，因而傳給第二代的王清連，並遷至現址且取名為「士官長擀麵」。圖／家人提供
清水最具地方代表性的眷村美食「士官長擀麵」，日前驚傳老士官長王清連已於8月7日病逝，享年78歲。圖／家人提供
清水最具地方代表性的眷村美食「士官長擀麵」，日前驚傳老士官長王清連已於8月7日病逝，享年78歲。圖／家人提供
清水眷村美食「士官長擀麵」，日前驚傳老士官長王清連已於8月7日病逝，家中獨留老先生長年工作的擀麵台。記者黑中亮／攝影
清水眷村美食「士官長擀麵」，日前驚傳老士官長王清連已於8月7日病逝，家中獨留老先生長年工作的擀麵台。記者黑中亮／攝影

