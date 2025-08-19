快訊

農曆七月積陰德！命理專家分享必做這事：人生也跟著圓滿

iPhone 17 Pro還有Sim卡槽！「純eSIM」功能手機蘋果先推這1款

蔡依林自曝早睡早起變超美！她效法「9點半美容覺」結局超崩潰

聽新聞
0:00 / 0:00

兩起重大公安事故過後…新光三越拚9月復業 全聯倉儲復工尚無時程

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中全聯倉儲工地去年12月19日大火釀9死8傷，目前勞檢尚未完成，無法確定復工期程。圖／聯合報系資料照
台中全聯倉儲工地去年12月19日大火釀9死8傷，目前勞檢尚未完成，無法確定復工期程。圖／聯合報系資料照

台中市過去1年發生兩起重大公安事故，去年12月全聯大肚倉儲大火，與今年2月的新光三越氣爆，總共造成14死46傷。新光三越上周喊出力拚下個月復工，市府表示仍須以公共安全為最高原則；至於全聯倉儲，目前尚難確定復工期程。

全聯倉儲火災釀9死8傷，火災主因是新建廠房施工時，乙炔切割火星掉落一樓，引燃穩熱板；案發後市府勒令停工並重罰，檢方介入調查，勞動部也專案勞檢。據了解，目前建築物部分已可申請復工，但勞檢尚未結束，檢方也無許可，復工之日尚無具體時程。

新光三越氣爆案造成5死38傷，主因是施工不慎造成天然氣幹管斷裂，氣體外洩引爆；市府同樣勒令停工並祭出重罰，要求新光三越須完成三階段工作才能復業，第一階段是緊急搶修外牆懸掛物，第二階段完成建築安全評估與人員暫時進出，第三階段將整體建物修復至可供使用。

新光三越今年3月底完成第一階段懸掛物搶修工作，4月初完成第二階段人員暫時進出作業，4月底提出完整的整體建物修復計畫，或都市發展局同意備查。新光三越8月7日表示，經過第三方公正單位審核，已完成外牆修復並拆除鷹架，若後續修復工程順利，預計9月底將恢復營運，一切依市府的審核為準。

都發局表示，新光三越原本規畫工期到今年11月，申請變更到9月，不過仍然得依規定修復並經過第三方公正單位確認，才能申請恢復；修復工作包含外牆、結構、升降機、消防、瓦斯、水電、空調等等，確認安全無虞後由專業技師與第三方機構簽證，由都發局審查、備查後才可恢復營運。

知情人士指出，新光三越喊出「9月復業」有2個主要原因，第一是漢神洲際購物中心開業在即，許多專櫃可能會被吸引過去，新光必須給合作夥伴更多信心；第二則是要配合季度的簽約期程，10月開始就是第四季，新光才要說「9月底開幕」。

台中新光三越外牆施工鷹架已開始拆除，業者力拚9月底通過審查恢復營業，市府強調仍須以公共安全為最高原則。記者黃仲裕／攝影
台中新光三越外牆施工鷹架已開始拆除，業者力拚9月底通過審查恢復營業，市府強調仍須以公共安全為最高原則。記者黃仲裕／攝影

新光三越氣爆

延伸閱讀

大全聯推「寶可夢卡牌解謎遊戲」送限量硬幣！還有全新卡牌粉絲快收集

「全聯先生」邱彥翔回歸！颱風廣告重出江湖　沉潛2年復出暖身

店王台中新光三越9月底復業！爆紅醫師揭：背後「精心布局」

台中新光三越盼9月底復業 市府：簽證後依規申請

相關新聞

清水老士官長王清連驚傳辭世 長子次子接手擀麵技藝傳承至第三代

清水最具地方代表性的眷村美食「士官長擀麵」，日前驚傳老士官長王清連已於8月7日病逝，享年78歲，陽明果貿眷村的老鄰居們都...

避免「中港河」再現 台中市砸1.5億元改善靜宜到弘光道路排水

台中市沙鹿區的靜宜大學到弘光科大一帶由於地勢原因，該段台灣大道大雨時常出現積淹水，被民眾戲稱為「中港河」。市府投入餘1....

照顧毛小孩身後事…台中修正寵物生命紀念業自治條例　須設置火化設施

台中市寵物數量眾多，去年犬貓數量突破27萬隻，如何處理身後事成為大問題，目前15家合法的寵物生命紀念業者，鮮少有合格的火...

兩起重大公安事故過後…新光三越拚9月復業 全聯倉儲復工尚無時程

台中市過去1年發生兩起重大公安事故，去年12月全聯大肚倉儲大火，與今年2月的新光三越氣爆，總共造成14死46傷。新光三越...

台中磯鑫工業區案 環團籲審查退回 市府稱程序合法

民間申辦的「台中市神岡區磯鑫工業區」開發案，明天將送中市區域計畫委員會審議。環保團體昨質疑此案監察院點名違法，農地變更工...

廢止13年 廬山溫泉 3違法民宿攬客

南投縣仁愛鄉廬山溫泉有「天下第一泉」之稱，但受風災及地層滑動影響，2012年已公告廢止，並遷建埔里福興溫泉區。民眾投訴，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。