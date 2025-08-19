兩起重大公安事故過後…新光三越拚9月復業 全聯倉儲復工尚無時程

台中市過去1年發生兩起重大公安事故，去年12月全聯大肚倉儲大火，與今年2月的新光三越氣爆，總共造成14死46傷。新光三越上周喊出力拚下個月復工，市府表示仍須以公共安全為最高原則；至於全聯倉儲，目前尚難確定復工期程。

全聯倉儲火災釀9死8傷，火災主因是新建廠房施工時，乙炔切割火星掉落一樓，引燃穩熱板；案發後市府勒令停工並重罰，檢方介入調查，勞動部也專案勞檢。據了解，目前建築物部分已可申請復工，但勞檢尚未結束，檢方也無許可，復工之日尚無具體時程。

新光三越氣爆案造成5死38傷，主因是施工不慎造成天然氣幹管斷裂，氣體外洩引爆；市府同樣勒令停工並祭出重罰，要求新光三越須完成三階段工作才能復業，第一階段是緊急搶修外牆懸掛物，第二階段完成建築安全評估與人員暫時進出，第三階段將整體建物修復至可供使用。

新光三越今年3月底完成第一階段懸掛物搶修工作，4月初完成第二階段人員暫時進出作業，4月底提出完整的整體建物修復計畫，或都市發展局同意備查。新光三越8月7日表示，經過第三方公正單位審核，已完成外牆修復並拆除鷹架，若後續修復工程順利，預計9月底將恢復營運，一切依市府的審核為準。

都發局表示，新光三越原本規畫工期到今年11月，申請變更到9月，不過仍然得依規定修復並經過第三方公正單位確認，才能申請恢復；修復工作包含外牆、結構、升降機、消防、瓦斯、水電、空調等等，確認安全無虞後由專業技師與第三方機構簽證，由都發局審查、備查後才可恢復營運。