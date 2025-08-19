學校常租遊覽車當學生交通車 監理與警察攔檢車輛確保安全

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
豐原監理站與警方加強稽查遊覽車，確保安全。圖／豐原監理站提供
各級學校開學日在即，許多學生搭學校的學生交通車上、下學，學校常租用遊覽車辦理校外教學及各類學生活動，豐原監理站與警方加強攔檢遊覽車，確保行車安全；家長和學校可透過「監理服務網」查詢，看到租用的公司評鑑成績、車輛資料。

豐原監理站站長朱豐誠表示，租用遊覽車時應選擇具有合法營業登記的公司、擁有專業訓練資格的駕駛人及檢驗合格的遊覽車輛，家長和學校可透過「監理服務網」查詢，確保租用的公司評鑑成績、車輛資料，還能核實駕駛人是否符合規定的專業資格，並且得知過去違規紀錄，讓家長和校方確認遊覽車業者服務的安全性和合法性。

豐原 遊覽車 監理站

