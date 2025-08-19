聽新聞
0:00 / 0:00

台中磯鑫工業區案 環團籲審查退回 市府稱程序合法

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
「台中市神岡區磯鑫工業區」開發案明將送中市區域計畫委員會審議，環保團體質疑該案歷經3位市長，若大會過關，恐有圖利申辦業者之嫌。記者黃寅／攝影
「台中市神岡區磯鑫工業區」開發案明將送中市區域計畫委員會審議，環保團體質疑該案歷經3位市長，若大會過關，恐有圖利申辦業者之嫌。記者黃寅／攝影

民間申辦的「台中市神岡區磯鑫工業區」開發案，明天將送中市區域計畫委員會審議。環保團體昨質疑此案監察院點名違法，農地變更工業用地有圖利之嫌，強烈要求審查退回。市府經發局等單位表示，全案依「產業創新條例」辦理，合法合規。

環團昨在市府前舉行記者會，爭議集中在3大面向：程序是否圖利、環境地質風險以及工業區需求正當性。環團指出，磯鑫工業區在前市長胡志強任內提出，但未通過；林佳龍任內獲准設置許可，業者3年內未取得建照，盧秀燕上任後因此廢止。不過，業者在廢止前2天重新申請，目前已通過區委會初審，若大會過關，土地即得變更。

「守護神岡聯盟」發言人吳小姐批評，磯鑫工業區緊鄰豐洲二期，不僅位在淹水潛勢區、地下水補注區與屯子腳斷層帶上，且地方已有豐洲二期及擴大神岡都市計畫，「到底還缺多少工業區？」至少應讓豐洲二期進駐率達8成，再來討論神岡是否需要新的工業區。

議員吳佩芸直指開發工業區只是幌子，真正目的在於農地變更為工業用地，帶來龐大利益。她指出，磯鑫工業區9公頃土地原屬國有財產署，卻被違法讓售予私人，監察院早已認定違法，台中市府過去也曾駁回變更申請，「如今卻讓此案重回審查，等同為業者放水」。

議員徐瑄灃補充，2021年9月核定的神岡都市計畫細部計畫，已標示磯鑫基地為淹水潛勢及斷層敏感區，選址適切性須接受市民檢驗。她強調，監察院調查報告已點名此案，若市府強行比照前任程序放行，將引發爭議。

對於外界質疑，農業局回應，該案涉及15筆農業用地變更為產業園區，但經發局審查認定符合台中產業發展需求，並於2023年5月1日同意辦理。

都發局則說，針對基地是否涉及屯子腳斷層，業者已提出技師簽證的地質調查與安全評估報告，並通過土木技師公會審查；淹水潛勢部分，也規畫緩衝綠帶與滯洪池，經水利局審核同意。

延伸閱讀

中市神岡區磯鑫工業區開發有弊？ 市府：依法受理仍審議中

反對台中神岡磯鑫產業園區開發案 環團促駁回申請

蘇偉碩指京華城案政治獵殺 內政部曲解法令監察院指鹿為馬

馬管處與環團聯手 仁愛沙灘清出150公斤垃圾

相關新聞

南投康壽國小操場、籃球場破舊 中央只修操場…許淑華出手了

南投康壽國小操場及籃球場使用已逾27年，老舊破損成師生安全隱憂。縣府向中央爭取經費改善，但僅補助820萬元整建操場，因校...

廬山溫泉廢止13年仍見非法旅宿 南投縣府：每年開罰

南投仁愛廬山溫泉有「天下第一泉」之稱，但受風災及地層滑動影響，已公告廢止，並遷建埔里福興溫泉區。但民眾投訴，當地仍有民宿...

台中磯鑫工業區案 環團籲審查退回 市府稱程序合法

民間申辦的「台中市神岡區磯鑫工業區」開發案，明天將送中市區域計畫委員會審議。環保團體昨質疑此案監察院點名違法，農地變更工...

台中「國際足球運動休閒園區」明年完工 辦國際賽還得添2設施

台中市「國際足球運動休閒園區」工程前年動工，目前工程進度超過50%，預計明年7月完工，將成為全台首座達亞洲足球聯盟（AF...

彰縣府第一行政大樓耐震補強 側門封閉約4個月

40多年歷史的彰化縣政府第一行政大樓去年10月開始進行耐震補強工程，平時供洽公民眾及縣府員工出入的側門受工程影響，今天起...

360度近賞企鵝水母燈光秀 台中海洋館6亮點搶先看

花費14年打造的台中海洋館將在21日起試營運，設有8大展示主題與6大亮點，目前採線上預約購票制；館方打造創新展示方式，希...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。