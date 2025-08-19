台中磯鑫工業區案 環團籲審查退回 市府稱程序合法

民間申辦的「台中市神岡區磯鑫工業區」開發案，明天將送中市區域計畫委員會審議。環保團體昨質疑此案監察院點名違法，農地變更工業用地有圖利之嫌，強烈要求審查退回。市府經發局等單位表示，全案依「產業創新條例」辦理，合法合規。

環團昨在市府前舉行記者會，爭議集中在3大面向：程序是否圖利、環境地質風險以及工業區需求正當性。環團指出，磯鑫工業區在前市長胡志強任內提出，但未通過；林佳龍任內獲准設置許可，業者3年內未取得建照，盧秀燕上任後因此廢止。不過，業者在廢止前2天重新申請，目前已通過區委會初審，若大會過關，土地即得變更。

「守護神岡聯盟」發言人吳小姐批評，磯鑫工業區緊鄰豐洲二期，不僅位在淹水潛勢區、地下水補注區與屯子腳斷層帶上，且地方已有豐洲二期及擴大神岡都市計畫，「到底還缺多少工業區？」至少應讓豐洲二期進駐率達8成，再來討論神岡是否需要新的工業區。

議員吳佩芸直指開發工業區只是幌子，真正目的在於農地變更為工業用地，帶來龐大利益。她指出，磯鑫工業區9公頃土地原屬國有財產署，卻被違法讓售予私人，監察院早已認定違法，台中市府過去也曾駁回變更申請，「如今卻讓此案重回審查，等同為業者放水」。

議員徐瑄灃補充，2021年9月核定的神岡都市計畫細部計畫，已標示磯鑫基地為淹水潛勢及斷層敏感區，選址適切性須接受市民檢驗。她強調，監察院調查報告已點名此案，若市府強行比照前任程序放行，將引發爭議。

對於外界質疑，農業局回應，該案涉及15筆農業用地變更為產業園區，但經發局審查認定符合台中產業發展需求，並於2023年5月1日同意辦理。

都發局則說，針對基地是否涉及屯子腳斷層，業者已提出技師簽證的地質調查與安全評估報告，並通過土木技師公會審查；淹水潛勢部分，也規畫緩衝綠帶與滯洪池，經水利局審核同意。