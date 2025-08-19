聽新聞
廢止13年 廬山溫泉 3違法民宿攬客

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導

南投縣仁愛鄉廬山溫泉有「天下第一泉」之稱，但受風災及地層滑動影響，2012年已公告廢止，並遷建埔里福興溫泉區。民眾投訴，13年來當地仍有民宿違法攬客，質疑縣府取締不力。縣府證實，還有3家業者非法營業，將持續不定期稽查。

廬山溫泉16年前受辛樂克、莫拉克風災接連重創，縣府2012年公告廢止溫泉區。但近期有民眾投訴，當地仍有旅宿在網路違法攬客。

縣府表示，廬山溫泉區公告廢止後，就持續輔導勸離，透過讓售專案，協助業者遷往福興溫泉區，但仍有部分業者持續非法營業。

觀光處表示，13年來累計裁罰已逾3000萬元，當地旅宿從全盛時期逾60家，2022年無照旅宿業剩12家，今年降為3家，除勸導停業，一旦發現營業事實，依「發展觀光條例」裁處10萬至200萬罰鍰，得按次開罰。

