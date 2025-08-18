台中「國際足球運動休閒園區」明年完工 辦國際賽還得添2設施
台中市「國際足球運動休閒園區」工程前年動工，目前工程進度超過50%，預計明年7月完工，將成為全台首座達亞洲足球聯盟（AFC）等級的國際級場域，立法院教育及文化委員會今前往了解工程進度與園區規畫內容。對於更換草皮和增設遮陽設施，將進一步評估並爭取經費。
據了解，這座園區完工後，可用於舉辦國際賽事，平日則提供足球訓練等活動，提升國內足球風氣。考察過程中，足球協會反映，練習場使用的人工草皮恐不符國際賽事規範，建議改為天然草皮，以利與國際比賽銜接，而且園區應增設觀眾席遮陽設施，以提升觀賽舒適度。
對此，立法委員廖偉翔說請中市運動局評估更換草皮的可行性及成本影響，同時也請足球協會提供詳細資料，說明國際賽事對場地的具體需求，確保園區能真正發揮舉辦大型賽事的效益。
台中市政府回應，若增設遮陽設施將需額外約2億元預算，現階段經費已優先規畫於其他基礎設施建設，未來須再爭取經費建設，以逐步完善場館功能。
另外，市議員劉士州建議，未來園區委外營運時，應要求經營廠商預留空間回饋地方使用，並將安排民政局會勘，評估活動中心及社區活動空間需求。鎮平里長廖秀麗也表示，希望園區能提供居民休閒與運動場所，讓園區不僅是國際級足球場，也是附近鄉親生活的一部分，以提升地方生活品質，成為多元化的休閒運動園區。
