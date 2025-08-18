彰縣府第一行政大樓耐震補強 側門封閉約4個月

快訊

中央社／ 彰化18日電

40多年歷史的彰化縣政府第一行政大樓去年10月開始進行耐震補強工程，平時供洽公民眾及縣府員工出入的側門受工程影響，今天起封閉約4個月，縣府指出，封閉期間改從正門出入。

位在彰化市中山路一段的彰化縣政府第一行政大樓，因廳舍老舊，去年花蓮發生大地震，行政大樓結構部分也有受損，去年10月開始進行耐震補強工程，工程分3階段，首階段施工演藝廳及地下停車場，接下來補強縣府中庭，縣府外牆也將拉皮。

彰縣府第一行政大樓正門雖位在彰化市中山路，不過洽公民眾以及縣府員工上下班出入縣府，大多選擇從南郭路側門進出，正門平時關閉未開放。

不過有民眾發現，行政大樓側門外已架起圍籬，禁止人員出入，也張貼公告說明因進行耐震補強工程，側門暫時關閉，請洽公民眾從正門出入，機車則可停放設在縣府前廣場的臨時機車停車場。

彰縣府行政處人員告訴中央社記者，耐震補強工程分階段進行，第一階段先針對演藝廳進行補強，緊接著增加縣府一樓大廳樑柱的耐震度，最近因工程進行到縣府側門，因此工作人員前2天開始架設圍籬，今天起封閉側門。

彰縣行政處表示，為配合耐震工程，側門將關閉約4個多月，縣府地下停車場車道也將進行翻修，縣府員工及洽公民眾改從正門出入，洽公民眾騎乘的機車則可停放在縣府前廣場的臨時停車場，要請民眾忍受一時不便，不要靠近施工圍籬，保障安全。

彰化

