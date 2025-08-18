快訊

南投康壽國小操場、籃球場破舊 中央只修操場…許淑華出手了

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投康壽國小操場及籃球場使用逾27年，老舊破損藏安全隱憂，縣長許淑華（右4）今會勘，允諾籌措經費全面整修。圖／南投縣政府提供
南投康壽國小操場及籃球場使用逾27年，老舊破損藏安全隱憂，縣長許淑華（右4）今會勘，允諾籌措經費全面整修。圖／南投縣政府提供

南投康壽國小操場及籃球場使用已逾27年，老舊破損成師生安全隱憂。縣府向中央爭取經費改善，但僅補助820萬元整建操場，因校方盼同步整修籃球場，縣長許淑華今會勘允諾由縣府自籌逾380萬元，讓整建一次到位，明年可望啟用。

縣府指出，康壽國小師生數達600人，是縣內重點小學，但其操場跑道及籃球場等周邊設施於921地震前興建，使用至今已逾27年，老舊破損成師生安全隱憂，教育處向中央提報改善，並獲體育署核定「運動操場及周邊設施整修工程」經費。

而康壽國小操場跑道及籃球場等周邊設施整修工程，總經費約1100多萬元，體育署補助以操場跑道為限，僅願補助整建操場跑道經費820萬元，籃球場及部分設施需整建項目則未獲核定，但校方盼同步整修籃球場，降低施工對師生影響。

康壽國小表示，該校操場跑道及籃球場等周邊設施除了支應校內師生使用，也是周邊生活圈居民的運動場域，使用率很高，考量大眾使用上的安全，也避免多次分段施工影響教學授課，校方希望能把操場跑道、籃球場一次徹底整建。

縣長許淑華今率教育處長王淑玲，並會同縣議員張秀枝、林儒暘、簡千翔及南投市長張嘉哲等會勘，了解校方及地方需求後，當場允諾由縣府自籌逾380萬元，讓1100多萬元的整建經費一次到位，待工程順利發包，預計明年就能啟用。

南投康壽國小操場及籃球場使用逾27年，老舊破損藏安全隱憂，縣長許淑華（左3）今會勘，允諾籌措經費全面整修。圖／南投縣政府提供
南投康壽國小操場及籃球場使用逾27年，老舊破損藏安全隱憂，縣長許淑華（左3）今會勘，允諾籌措經費全面整修。圖／南投縣政府提供
南投康壽國小操場及籃球場使用逾27年，老舊破損藏安全隱憂，縣長許淑華（右5）今會勘，允諾籌措經費全面整修。圖／南投縣政府提供
南投康壽國小操場及籃球場使用逾27年，老舊破損藏安全隱憂，縣長許淑華（右5）今會勘，允諾籌措經費全面整修。圖／南投縣政府提供
南投康壽國小操場及籃球場使用逾27年，老舊破損成師生安全隱憂。圖／南投縣政府提供
南投康壽國小操場及籃球場使用逾27年，老舊破損成師生安全隱憂。圖／南投縣政府提供
南投康壽國小操場及籃球場使用逾27年，老舊破損藏安全隱憂，縣長許淑華（右）今會勘，允諾籌措經費全面整修。圖／南投縣政府提供
南投康壽國小操場及籃球場使用逾27年，老舊破損藏安全隱憂，縣長許淑華（右）今會勘，允諾籌措經費全面整修。圖／南投縣政府提供

