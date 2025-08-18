360度近賞企鵝水母燈光秀 台中海洋館6亮點搶先看

快訊

中央社／ 台中18日電
台中海洋館即將迎來試營運，其中台中水域區，透過高聳蓮型展缸，模擬台中河川從大甲溪上到下游的水文生態。中央社
台中海洋館即將迎來試營運，其中台中水域區，透過高聳蓮型展缸，模擬台中河川從大甲溪上到下游的水文生態。中央社

花費14年打造的台中海洋館將在21日起試營運，設有8大展示主題與6大亮點，目前採線上預約購票制；館方打造創新展示方式，希望讓遊客近距離觀賞水母、企鵝、鯊魚等海洋生物。

台中市議會交通地政委員會今天到台中海洋館考察，了解試營運前準備狀況，並要求OT（委外經營）廠商做好充足準備。

台中市政府觀光旅遊局長陳美秀說明，台中海洋館自民國101年起啟動規劃設計，歷經3位市長推動，於108年4月與民間機構完成簽約後，由海珹股份有限公司投資新台幣3.8億元及負責管理，加上市府經費，總投資金額達13.01億元。

海洋館設有台中河川、濕地、水母區、企鵝區、璀璨珊瑚、黑潮之海、海洋學園等8大展示主題，並有6大亮點：

濕地展示：在室內就能赤腳踏入模擬水池，體驗潮汐起伏，透過人造濕地與窗外海景，欣賞相互輝映景色。

台中水域：透過高聳蓮型展缸，模擬台中河川從大甲溪上到下游的水文生態，用抬頭視角觀看魚群悠游。

水母展示：打造360度結合燈光設計的水母藝術展廳，還能欣賞不同物種水母群，水母實驗室中還能了解培育過程。

企鵝展示：以半開放式讓遊客可360度近距離觀看麥哲倫企鵝們水中游泳及陸地散步樣貌，還設有階梯式座位區，方便長時間觀察。

鯊魚巡游：打造360度全透明無邊際展缸，打造參觀者近距離視覺空間，可無死角觀察鯊魚巡遊。

璀璨珊瑚：璀璨珊瑚展缸猶如時尚寶石展示區，伴隨生物多樣性的繽紛熱帶魚群走廊，讓遊客彷彿穿梭於繽紛海底世界。

依據海洋館官網公告，全票新台幣500元，優待票400元優惠軍公教、中低收入戶及設籍清水或梧棲民眾；另外，6歲以下或身高115公分以下小孩則免費。8月21日至9月25日試營運期間，門票採8折優惠，目前採線上預約購票制，開放期間有7個時段可預約。

對於外界評論票價較高，陳美秀表示，這是中部第一個、由地方政府花10多年孵出的海洋館，設備最新穎，有很多創新展示方式，能近距離觀賞多種海洋生物，孩童還能在模擬濕地碰到水，這個票價是值得的，歡迎遊客造訪。

交通部分，陳美秀說明，海洋館與大眾運輸串聯，包括台灣好行679路（台中活力海洋線）、309路、688路、178路、179路，可供民眾多加利用。

濕地 水母 海洋館

