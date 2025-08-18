中部5縣市調解專家齊聚台中交流 分享實務經驗

快訊

中央社／ 台中18日電
台中市政府法制局與潭子區公所主辦的「中部5縣市調解制度的現時挑戰與未來展望論壇」18日在林酒店舉行，市長盧秀燕（前中）出席，肯定調解委員付出。（台中市政府提供）中央社
台中市政府法制局與潭子區公所主辦的「中部5縣市調解制度的現時挑戰與未來展望論壇」18日在林酒店舉行，市長盧秀燕（前中）出席，肯定調解委員付出。（台中市政府提供）中央社

「中部5縣市調解制度的現時挑戰與未來展望論壇」今天在台中市登場，聚焦4大議題，針對「合意自由」、「倫理規範」、「案件績效」及「任用標準」等面向進行交流與反思。

台中市政府法制局與潭子區公所主辦「調解共好．制度共進─中部5縣市調解制度的現時挑戰與未來展望論壇」，今天在台中林酒店舉行，台中市市長盧秀燕出席致詞，這場論壇由苗栗、彰化、南投、雲林縣政府共同協辦，集結中部5縣市的政府代表、法界專家與基層實務工作者。

盧秀燕致詞表示，台中市1年的調解案件約有2萬3089件，去年調解成功案例高達96.1%，是「溫暖台中、親如家人」理念的最佳實踐，能在紛爭中化解誤會、促進和諧，調解工作專業且具挑戰，須依靠委員的智慧與耐心。

盧秀燕說，除了感謝5縣市調解夥伴齊聚交流外，特別肯定潭子區調解會主席劉興榮的號召與籌劃。市府將持續與中央及各地方合作，強化基層法治、優化制度設計，並鼓勵更多民眾參與，讓調解成為民眾最信賴的依靠。

台中市政府法制局長李善植說明，論壇開場由潭子區調解會主席劉興榮與西屯區調解委員湯順科分享實務經驗，協助民眾從對立走向共識，真實呈現基層調解工作的挑戰與溫度。

李善植表示，這場座談聚焦4大制度議題，邀請多名法界專家擔任與談人，針對「合意自由」、「倫理規範」、「案件績效」及「任用標準」等關鍵面向進行深入交流與實務反思，從不同角色立場提出制度優化方向，最後由法官學院院長張升星進行專家總結。

台中市 盧秀燕

