廬山溫泉廢止13年仍見非法旅宿 南投縣府：每年開罰

南投仁愛廬山溫泉有「天下第一泉」之稱，但受風災及地層滑動影響，已公告廢止，並遷建埔里福興溫泉區。但民眾投訴，當地仍有民宿公然攬客質疑違法；縣府證實確有旅宿非法營業，除持續輔導勸離業者，也不定期稽查取締且每年開罰。

廬山地區溫泉湧泉豐沛，且是「美人湯」碳酸氫鈉泉，泉質優良，日治時期即被開發利用，命名為「富士溫泉」；國民政府來台後，先總統蔣公曾多次造訪，更因覺得與大陸江西廬山地貌景致相似，改名廬山溫泉，更有「天下第一泉」美名。

只是，早年遊客如織的廬山溫泉，16年前受辛樂克、莫拉克風災接連重創，面臨地層滑動存在走山威脅，考量環境安全，縣府2012年公告廢止溫泉區，鼓勵業者遷往埔里福興溫泉區。但近期有民眾投訴，廬山當地仍有旅宿在網路違法攬客。

縣府表示，廬山溫泉區公告廢止後就持續輔導勸離，並透過讓售專案協助業者遷往福興溫泉區；但仍有部分業者可能考量資金，並未參與福興專案讓售，或捨不得原有在廬山旅宿事業，所以非法營業，縣府軟硬兼施祭出相關措施要求停業。

觀光處表示，經調查，廬山地區目前仍有3家溫泉旅宿非法營業，甚至有在網路張貼販售資訊，近年除派員軟性勸說，更不定期稽查取締，若發現營業就依「發展觀光條例」裁處10萬以上至200萬以下罰鍰，得按次開罰，每年也都有開罰。