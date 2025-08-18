快訊

剛出院又傳昏倒…前總統夫人吳淑珍返家身體虛 陳致中憂心曝現況

烏克蘭結局已定？專家：澤倫斯基必吞失土苦藥 美歐安全保證才是重點

內閣改組留任名單確定？ 莊瑞雄脫口「這個人」確定留任

廬山溫泉廢止13年仍見非法旅宿 南投縣府：每年開罰

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投仁愛廬山溫泉區受風災及地層滑動影響，有安全疑慮，縣府於2012年公告廢止，當地多數店家已關門停業。記者賴香珊／攝影
南投仁愛廬山溫泉區受風災及地層滑動影響，有安全疑慮，縣府於2012年公告廢止，當地多數店家已關門停業。記者賴香珊／攝影

南投仁愛廬山溫泉有「天下第一泉」之稱，但受風災及地層滑動影響，已公告廢止，並遷建埔里福興溫泉區。但民眾投訴，當地仍有民宿公然攬客質疑違法；縣府證實確有旅宿非法營業，除持續輔導勸離業者，也不定期稽查取締且每年開罰

廬山地區溫泉湧泉豐沛，且是「美人湯」碳酸氫鈉泉，泉質優良，日治時期即被開發利用，命名為「富士溫泉」；國民政府來台後，先總統蔣公曾多次造訪，更因覺得與大陸江西廬山地貌景致相似，改名廬山溫泉，更有「天下第一泉」美名。

只是，早年遊客如織的廬山溫泉，16年前受辛樂克、莫拉克風災接連重創，面臨地層滑動存在走山威脅，考量環境安全，縣府2012年公告廢止溫泉區，鼓勵業者遷往埔里福興溫泉區。但近期有民眾投訴，廬山當地仍有旅宿在網路違法攬客。

縣府表示，廬山溫泉區公告廢止後就持續輔導勸離，並透過讓售專案協助業者遷往福興溫泉區；但仍有部分業者可能考量資金，並未參與福興專案讓售，或捨不得原有在廬山旅宿事業，所以非法營業，縣府軟硬兼施祭出相關措施要求停業。

觀光處表示，經調查，廬山地區目前仍有3家溫泉旅宿非法營業，甚至有在網路張貼販售資訊，近年除派員軟性勸說，更不定期稽查取締，若發現營業就依「發展觀光條例」裁處10萬以上至200萬以下罰鍰，得按次開罰，每年也都有開罰。

此外，近年更在廬山地區的重要道路出入口，加強標示宣導廬山北坡有地層滑動的潛在危險，尤其每逢颱風豪雨更常見災害，明顯已不適合再開發，為此也拆除通往廬山沿線的溫泉旅宿等相關廣告招牌，降低遊客前往遊憩住宿意願及動機。

南投仁愛廬山溫泉區面臨地層滑動存在走山威脅，縣府於2012年公告廢止後，當地店家旅宿多已關門停業。記者賴香珊／攝影
南投仁愛廬山溫泉區面臨地層滑動存在走山威脅，縣府於2012年公告廢止後，當地店家旅宿多已關門停業。記者賴香珊／攝影
南投仁愛廬山溫泉有「天下第一泉」之稱，但受風災及地層滑動影響，2012年已公告廢止，但至今仍有旅宿非法營業。記者賴香珊／攝影
南投仁愛廬山溫泉有「天下第一泉」之稱，但受風災及地層滑動影響，2012年已公告廢止，但至今仍有旅宿非法營業。記者賴香珊／攝影
南投仁愛廬山溫泉區面臨地層滑動存在走山威脅，縣府於2012年公告廢止，店家雖多已關門停業，但仍偶有遊客造訪。記者賴香珊／攝影
南投仁愛廬山溫泉區面臨地層滑動存在走山威脅，縣府於2012年公告廢止，店家雖多已關門停業，但仍偶有遊客造訪。記者賴香珊／攝影
南投仁愛廬山溫泉區受風災及地層滑動影響，有安全疑慮，縣府於2012年公告廢止，當地多數店家已關門停業。記者賴香珊／攝影
南投仁愛廬山溫泉區受風災及地層滑動影響，有安全疑慮，縣府於2012年公告廢止，當地多數店家已關門停業。記者賴香珊／攝影

溫泉 開罰 埔里 南投

延伸閱讀

楊柳颱風狂襲南投 仁愛、埔里蔬果、花卉及農業設施受災慘重

楊柳颱風逼近…安平臨海沿岸仍有觀浪、垂釣遊客 台南警一一勸離

業者擬南投埔里建垃圾掩埋場 馬文君：堅決反對

影／南投水源地設掩埋場 馬文君遭罷團質疑沒在擋…她回應了

相關新聞

廬山溫泉廢止13年仍見非法旅宿 南投縣府：每年開罰

南投仁愛廬山溫泉有「天下第一泉」之稱，但受風災及地層滑動影響，已公告廢止，並遷建埔里福興溫泉區。但民眾投訴，當地仍有民宿...

中市神岡區磯鑫工業區開發有弊？ 市府：依法受理仍審議中

民間申辦的「台中市神岡區磯鑫工業區」20日將送台中市區域計畫委員會大會審議，但環保團體和兩位市議員今共同開記者會，質疑該...

豐原天主堂災後重建募款餐會 102歲教友生日家人捐200萬

「豐原聖巴德利爵堂」俗稱豐原天主堂有70多年歷史，去年8月電線走火遭祝融重創，天主教台中教區與堂區舉辦募款餐會，共同重建...

星期評論／10年如孤島 最美高鐵站的哀愁

台灣高鐵既有12處車站，由知名建築師姚仁喜操刀，以花卉、日光、田野為意象的彰化站，被譽為「最美高鐵站」，啟用到今年剛滿1...

彰化準公幼涉不當對待 仍領補助遭質疑

彰化1間準公共化幼兒園去年被控疑性侵、傷害幼童，縣府調查後僅認定有158次不當對待，開罰涉案人員23萬元，並處園所最高6...

台中市西區車禍增15％ 熱點加強執法

台中市西區今年到7月的交通事故已突破1600件，比去年同期增加15%，警方分析，車禍數前3名分別為台灣大道二段、忠明南路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。