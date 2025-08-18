快訊

台中女中男師上課開黃腔遭記過…下學期任導師 學生憤怒PO網

72歲夫妻攢夠退休金「移居東南亞養老」遭3原因勸退：不如想像中美好

國家警報響了！6縣市大雷雨炸1小時 防雷擊、冰雹

聽新聞
0:00 / 0:00

中市神岡區磯鑫工業區開發有弊？ 市府：依法受理仍審議中

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
守護神岡聯盟發言人吳小姐（中）說，已經有了豐洲二期、擴大神岡都市計畫，應先讓豐洲二期進駐率達80％以上，再來談神岡缺工業區。記者黃寅／攝影
守護神岡聯盟發言人吳小姐（中）說，已經有了豐洲二期、擴大神岡都市計畫，應先讓豐洲二期進駐率達80％以上，再來談神岡缺工業區。記者黃寅／攝影

民間申辦的「台中市神岡區磯鑫工業區」20日將送台中市區域計畫委員會大會審議，但環保團體和兩位市議員今共同開記者會，質疑該案歷經3位市長，有圖利申辦業者之嫌，呼籲審查時應予退回。但是市府經發局等單位今聲明，該案依「產業創新條例」規定受理申請，依規提送開發計畫予都發局進行審議，審查及法定程序均符規定。

環團指出，該案在胡志強市長時代提出要做磯鑫工業區，但因種種問題未獲通過，後來在林佳龍任內通過設置許可，但因未在3年內取得建照，盧秀燕上任後廢止其設置許可，但卻在廢止前兩天又重提申請，目前已闖過區委會初審，後天若通過，土地就得以變更。

守護神岡聯盟發言人吳小姐說，磯鑫工業區鄰近豐洲二期，都位在淹水潛勢區、地下水補注區，以及屯子腳斷層帶上，且已經有了豐洲二期、擴大神岡都市計畫，到底還缺多少工業區？應先讓豐洲二期進駐率達80％以上，再來談神岡缺工業區。

市議員吳佩芸說，工業區開發只是幌子，重點是農地變更為工業用地後驚人的土地開發利益。磯鑫工業區9公頃的土地原本都屬國有財產署，當初違法讓售給私人後，已被監察院認為是違法讓售，先前也被台中市政府駁回變更申請，市府不該放水進入審查程序。

市議員徐瑄灃說，2021年9月核定的神岡地區都市計畫細部計畫顯示磯鑫工業區開發現址是淹水潛勢與斷層地質敏感區，選址是否適當，將接受市民公評。磯鑫在監察院調查報告已遭點名，市府審議磯鑫二次申請開發，如果強行比照前任通過，將難逃被議論。

農業局說，該案15筆農業用地變更作產業園區使用，涉及農業用地變更使用，但經發局審認符合設置產業園區的合理性及必要性，且基地範圍及變更後的土地使用計畫符合台中市產業發展所需。農業局依法規審查，2023年5月1日同意辦理。

都發局表示，該案基地被質疑涉及屯子腳斷層部分，經申請人提出相關專業技師簽證、地質調查及地質安全評估報告書，並經台中市土木技師公會審查通過。淹水潛勢地區亦依規辦理出流管制規畫書，畫設緩衝綠帶及滯洪池，並經水利局同意核定。

台中市議員徐瑄灃（右二）說，2021年9月核定的神岡地區都市計畫細部計畫顯示磯鑫工業區開發現址是淹水潛勢與斷層地質敏感區，選址是否適當，將接受市民公評。記者黃寅／攝影
台中市議員徐瑄灃（右二）說，2021年9月核定的神岡地區都市計畫細部計畫顯示磯鑫工業區開發現址是淹水潛勢與斷層地質敏感區，選址是否適當，將接受市民公評。記者黃寅／攝影
民間申辦的「台中市神岡區磯鑫工業區」20日將送台中市區域計畫委員會大會審議，但環保團體今共同開記者會，質疑該案歷經3位市長，有圖利申辦業者之嫌。記者黃寅／攝影
民間申辦的「台中市神岡區磯鑫工業區」20日將送台中市區域計畫委員會大會審議，但環保團體今共同開記者會，質疑該案歷經3位市長，有圖利申辦業者之嫌。記者黃寅／攝影
市議員吳佩芸說，工業區開發只是幌子，重點是農地變更為工業用地後驚人的土地開發利益。記者黃寅／攝影
市議員吳佩芸說，工業區開發只是幌子，重點是農地變更為工業用地後驚人的土地開發利益。記者黃寅／攝影

淹水 議員 環團 台中市 都市計畫

延伸閱讀

反對台中神岡磯鑫產業園區開發案 環團促駁回申請

深夜騎機車酒駕自撞 中市女騎士和男乘客都送命

經營難度增、新北17家觀光工廠退場 經發局：想回歸會協助輔導

好危險！ 神岡居民每天行車閃坑洞 民代爭取重鋪路面年底完工

相關新聞

中市神岡區磯鑫工業區開發有弊？ 市府：依法受理仍審議中

民間申辦的「台中市神岡區磯鑫工業區」20日將送台中市區域計畫委員會大會審議，但環保團體和兩位市議員今共同開記者會，質疑該...

豐原天主堂災後重建募款餐會 102歲教友生日家人捐200萬

「豐原聖巴德利爵堂」俗稱豐原天主堂有70多年歷史，去年8月電線走火遭祝融重創，天主教台中教區與堂區舉辦募款餐會，共同重建...

星期評論／10年如孤島 最美高鐵站的哀愁

台灣高鐵既有12處車站，由知名建築師姚仁喜操刀，以花卉、日光、田野為意象的彰化站，被譽為「最美高鐵站」，啟用到今年剛滿1...

彰化準公幼涉不當對待 仍領補助遭質疑

彰化1間準公共化幼兒園去年被控疑性侵、傷害幼童，縣府調查後僅認定有158次不當對待，開罰涉案人員23萬元，並處園所最高6...

台中市西區車禍增15％ 熱點加強執法

台中市西區今年到7月的交通事故已突破1600件，比去年同期增加15%，警方分析，車禍數前3名分別為台灣大道二段、忠明南路...

合歡山昆陽休息站 民眾盼修復後開放使用

合歡山是熱門景點，但當地由昆陽派出所改建的「昆陽休息站」，近年接連遭颱風強襲吹毀，整棟建築看起來破落危險，民眾盼公部門修...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。