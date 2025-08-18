中市神岡區磯鑫工業區開發有弊？ 市府：依法受理仍審議中

民間申辦的「台中市神岡區磯鑫工業區」20日將送台中市區域計畫委員會大會審議，但環保團體和兩位市議員今共同開記者會，質疑該案歷經3位市長，有圖利申辦業者之嫌，呼籲審查時應予退回。但是市府經發局等單位今聲明，該案依「產業創新條例」規定受理申請，依規提送開發計畫予都發局進行審議，審查及法定程序均符規定。

環團指出，該案在胡志強市長時代提出要做磯鑫工業區，但因種種問題未獲通過，後來在林佳龍任內通過設置許可，但因未在3年內取得建照，盧秀燕上任後廢止其設置許可，但卻在廢止前兩天又重提申請，目前已闖過區委會初審，後天若通過，土地就得以變更。

守護神岡聯盟發言人吳小姐說，磯鑫工業區鄰近豐洲二期，都位在淹水潛勢區、地下水補注區，以及屯子腳斷層帶上，且已經有了豐洲二期、擴大神岡都市計畫，到底還缺多少工業區？應先讓豐洲二期進駐率達80％以上，再來談神岡缺工業區。

市議員吳佩芸說，工業區開發只是幌子，重點是農地變更為工業用地後驚人的土地開發利益。磯鑫工業區9公頃的土地原本都屬國有財產署，當初違法讓售給私人後，已被監察院認為是違法讓售，先前也被台中市政府駁回變更申請，市府不該放水進入審查程序。

市議員徐瑄灃說，2021年9月核定的神岡地區都市計畫細部計畫顯示磯鑫工業區開發現址是淹水潛勢與斷層地質敏感區，選址是否適當，將接受市民公評。磯鑫在監察院調查報告已遭點名，市府審議磯鑫二次申請開發，如果強行比照前任通過，將難逃被議論。

農業局說，該案15筆農業用地變更作產業園區使用，涉及農業用地變更使用，但經發局審認符合設置產業園區的合理性及必要性，且基地範圍及變更後的土地使用計畫符合台中市產業發展所需。農業局依法規審查，2023年5月1日同意辦理。