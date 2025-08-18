反對台中神岡磯鑫產業園區開發案 環團促駁回申請

快訊

中央社／ 台中18日電

對於台中市神岡區磯鑫產業園區開發案，環保團體今天到台中市政府前訴求不應通過土地變更及開發案；市府回應，20日召開台中市區域計畫委員會審議，後續將依法嚴謹審查。

守護神岡聯盟、監督施政聯盟等公民團體今天偕同無黨籍台中市議員吳佩芸、徐瑄灃舉辦記者會說明，神岡區這處9公頃多的國有農地，要開發私人工業區，歷經台中市3任市長，先後獲得市府協助開闢聯外道路、國產署讓售國有農地，規避環評。

環團表示，此案112年開發許可遭廢止，卻又立即重新申請開發磯鑫產業園區，並將於20日闖關台中市區域計畫委員會大會審議。

環團認為，全案包括用地100%全取自國有地，違反國產法大面積不讓售法規、位處屯子腳斷層地震帶及極易淹水區不適合開發、違反國土計畫、台中市經發局及農業局黑箱審查農地變更等問題，訴求區委會不應通過磯鑫產業園區案的土地變更及開發，嚴審駁回磯鑫案的申請，讓該區土地落實農發二的國土功能分區。

市府對此表示，全案係經市府經發局檢送磯鑫公司開發計畫，由市府跨機關併行受理，在農業用地變更使用、環境影響評估及用水、用電、電信、廢棄物處理等，均依規取得各相關目的事業主管機關及事業機構同意，相關審查及法定程序均符相關規定。

對於該案基地經質疑有涉及屯子腳斷層部分，市府指出，也經申請人提出相關專業技師簽證地質調查及地質安全評估報告書，並經台中市土木技師公會審查通過；淹水潛勢地區已依規辦理出流管制規劃書，劃設緩衝綠帶及滯洪池，並經水利局同意核定。

都發局說明，市府將於20日召開台中市區域計畫委員會審議該案，均依規依程序辦理，在地公民團體及關心民眾可依規於委員會申請列席發言及旁聽，並於委員會提出各項意見，市府後續將依法嚴謹審查。

