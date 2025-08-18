快訊

板模工投入彰化義消行列 張博皓獲選救護志工菁英

中央社／ 彰化18日電

擔任板模工人的張博皓因姊姊是急診護理師，姊夫是消防人員，加上常看見工人在工地受傷，所以也加入義消行列，5年來共出勤救護案件874次，獲選消防署114年救護志工菁英。

彰化縣消防局今天透過文字表示，在彰縣消防局第二大隊員林義消二分隊擔任義消的張博皓，因姊姊是員林基督教醫院的急診護理師，姊夫也是消防人員，2人常和張博皓分享第一線臨床與現場災害搶救的經驗。

擔任板模工人的張博皓，了解工地現場潛藏各種風險和突發狀況，也常看到工人在工地受傷，張男有一次要前往工地上工，剛好遇到有民眾昏倒在接受急救，但他什麼忙都幫不上，只能看著2名消防隊員進行急救，讓張博皓下定決心加入義消行列。

張博皓在民國108年12月加入義消，並積極投入訓練考取初級救護技術員證照，正式成為救護義消的一員；張博皓說，2年前曾前往處理一起機車與聯結車的嚴重車禍，患者在現場已無呼吸心跳，他們積極進行搶救，那一次的經驗說明救護不僅需累積經驗，更需要臨危不亂的判斷力與團隊合作。

彰縣消防局表示，張博皓年資5年，共出勤救護案件874次，到院前已無呼吸心跳患者急救成功件數5件，其中1件成功康復出院，今年榮獲內政部消防署114年全國救護志工菁英，實至名歸。

