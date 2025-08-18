豐原天主堂災後重建募款餐會 102歲教友生日家人捐200萬

「豐原聖巴德利爵堂」俗稱豐原天主堂有70多年歷史，去年8月電線走火遭祝融重創，天主教台中教區與堂區舉辦募款餐會，共同重建聖堂，現場1200位與會者為資深教友章桐生祝賀102歲生日，他家人慷慨捐出200萬元善款，支持聖堂重建，眾人合唱生日快樂歌，氣氛溫馨。

新建聖堂除作為教會活動空間，也將成為社區長輩活動與關懷據點，延續教會公益精神，服務社區；

台中教區主教暨靜宜大學董事長蘇耀文表示，豐原天主堂受損後，各界一年來積極募款，只盼早日重建天主的聖殿。聖堂重建總經費約1億3千萬元，希望募款餐會匯聚各界力量，讓教友能有祈禱與敬拜的場所。

蘇耀文主教指出，早期外籍傳教士來台，建立聖堂、醫院、孤兒院及社福機構，也開辦幼兒教育，豐原天主堂曾由美國瑪利諾神父萬民寧創辦「海星幼稚園」，照顧學齡前兒童，後來因少子化停辦。現任本堂鄭文宏蒙席則在近年開辦「樂齡健康活力中心」照顧社區長輩，未來聖堂重建完成後，堂區整體空間將能提供更多的社區服務，延續教會公益精神。

豐原天主堂主任司鐸鄭文宏蒙席表示，火災造成沉痛損失，但在艱難時刻感謝弟兄姊妹的支持，也堅信主的眷顧與恩寵無所不在。3年前，豐原天主堂在台塑基金會贊助下成立「樂齡健康活力中心」，已服務逾130位長輩，每周安排課程並量測健康指標，持續關懷社區。

鄭蒙席說，災後重建艱鉅，募款需達到60%約7800萬元才能動工；他說70年前瑪利諾會神父黎類思在豐原傳播福音時，憑信德克服重重困難，如今也相信凝聚教內外善心人士力量，一定能順利完成重建。

募款餐會也辦拍賣與義賣活動，原目標100桌，最終達105桌。天主教主教團牧靈福傳委員會主教任命委員陳磊仕擔任募款餐會拍賣官，義工全力協助；拍賣品包括台中教區主教蘇耀文、新竹教區榮休主教劉丹桂與、新竹教區主教李克勉與鄭蒙席，及教友們所捐出的珍藏品。各地教友熱烈響應「聖巴德利爵勇士計畫」，可一次捐助，也可採分期方式進行，3年內完成20萬捐款，共同守護聖堂。