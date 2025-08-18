聽新聞
合歡山昆陽休息站 民眾盼修復後開放使用

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
合歡山昆陽休息站連遭颱風吹毀，整棟看起來破落危險，南投縣府已展開修復。圖／取自臉書「中橫路況交通資訊站」
合歡山昆陽休息站連遭颱風吹毀，整棟看起來破落危險，南投縣府已展開修復。圖／取自臉書「中橫路況交通資訊站」

合歡山是熱門景點，但當地由昆陽派出所改建的「昆陽休息站」，近年接連遭颱風強襲吹毀，整棟建築看起來破落危險，民眾盼公部門修復，並適當開放供大眾使用。縣府表示，已展開修復，完工後將邀權責單位討論空間的妥善運用。

合歡山是國內最高海拔森林遊樂區，也是全台第一座國際暗空公園，加上當地四季特色別具，春賞杜鵑、入夏涼爽、冬天追雪，平時還能觀星、看日出，吸引大批遊客遊憩踏青，是熱門觀光景點。

但近期有民眾反映，每年雪季開放供醫療及警方勤務使用的「昆陽休息站」，外牆已嚴重毀損，先前用來遮掩的帆布也被颱風吹壞，整棟建築看起來相當危險，希望公部門快點修復。

臉書粉絲專頁「中橫路況交通資訊站」建議妥善整理休息站空間，就算無法開放給遊客，至少提供給上山執勤的警察、公路局或停車場等管理人員暫時休息或擋風避雨。

南投縣府表示，「昆陽休息站」修復已在本月11日開工，但卻又遭遇楊柳颱風侵襲，帆布破損，已請廠商加固綁牢，後續將加緊施工。

針對民眾建議平日開放或供公務使用，縣府表示，該建物為縣府所有，但是林保署土地，又位於太魯閣國家公園，權責複雜，現階段力求雪季前修復至安全無虞狀態，以利勤務及醫療站使用，修復後，再邀集相關單位討論，讓空間能妥善運用。

