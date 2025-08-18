星期評論／10年如孤島 最美高鐵站的哀愁

台灣高鐵既有12處車站，由知名建築師姚仁喜操刀，以花卉、日光、田野為意象的彰化站，被譽為「最美高鐵站」，啟用到今年剛滿10年，旅客人數卻是吊車尾，常被譏諷為「最廢車站」，有待從交通接駁、站區開發及增加班次多管齊下改善。

車站設置要有相當規模的運量及服務水準，必須考量到周邊交通、居住人口、產業及外來旅客引進等元素，但高鐵彰化站卻因選址不當，又面臨交通接駁不便、站區發展不足等問題，旅客人數長年落居各站最後一名，去年平均每日僅4896人。

高鐵彰化站坐落於南彰化的田中鎮，距離彰化縣政經重心的彰化市區約四、五十鐘車程，北彰化縣民想搭高鐵寧可選擇距離較近、班次密集的台中站，還有台鐵可以銜接轉乘。

反觀，高鐵彰化站聯外道路不方便，更缺乏與台鐵、客運接駁，在旅客人數不足情形下，台灣高鐵公司考量成本，每小時只開一班車，對於追求效率的商務客與通勤族而言，大多放棄到彰化站搭車，惡性循環下，形成難以打破的僵局。

彰化高鐵特定區開發也遲無重大進展，目前僅止於土地標售，機能不足，像地方期待已久的田中基督教醫院，至今仍無動靜，無法達到「造鎮」效果，讓高鐵彰化站仍如一座孤島，無法蛻變為區域發展的核心，帶進旅客。

為替高鐵彰化站注入活水，彰化縣政府開闢了東彰道路銜接台76線快速道路，中央並核定興建連結高鐵彰化站與台鐵田中車站的田中支線，作為往後集集線的聯絡路線，縣府也結合10月登場的2025年台灣設計展，在高鐵彰化站興建「彰化國際展覽中心」，能否帶動周邊發展備受期待。

高鐵彰化站運量居各站之末，需要地方與中央持續努力改善交通接駁、促進站區發展外，高鐵公司也應在不嚴重影響調度下，研擬「跳蛙式停靠」等彈性方案，增加停靠班次，打破惡性循環，讓最美的彰化高鐵站不再哀愁。