彰化準公幼涉不當對待 仍領補助遭質疑

彰化1間準公共化幼兒園去年被控疑性侵、傷害幼童，縣府調查後僅認定有158次不當對待，開罰涉案人員23萬元，並處園所最高6萬元罰鍰，但家長與業界發現，該園所迄今仍領取政府準公共化補助，引發質疑。縣府教育處回應，正函請教育部釐清解約定義，以利後續處分。

教育部表示，「教育部推動及補助地方政府與私立教保服務機構合作提供準公共教保服務作業要點」已訂有違反各事項累計次數的退場規定，又考量有未列在內的違規事宜或園方違反多款項情形，另規定準公幼若屢次違規，地方政府亦得與其終止準公共契約。

國教署表示，並未接獲彰化縣函詢，彰化縣府應就該案違反規定情形依法核處。教育部亦將督導彰化縣府應確依規定審認，以保障幼生權益。

據了解，彰化市該幼兒園2019年起已有7筆裁罰紀錄，包括師生比不符規定、進用未具教保資格人員等，但仍持續接受政府補助。

另有幼教界人士點出，彰縣府歷年來僅在2023年曾將南彰化1間明確違法不當對待幼兒的園所退出準公共化，僅1間幼園退場，標準寬鬆。

彰化縣議員許雅琳說，同樣狀況在其他縣市早已依法處理，但這家園所明確多次違規不斷，縣府卻遲遲不願作出果斷決策。

彰化縣幼兒園協會輔導理事長張鈺艷說，政府應嚴格查處不法行為，但在大量幼兒園園所加入準公共化後，退場機制並不嚴謹。也有不具名業者批評，政府補助龐大，但管理從寬，未將幼兒最佳利益擺在首位。

彰化縣教育處指出，該園所尚未被退準公幼，是因縣府正函請教育部國教署釐清作業辦法中「屢次違反幼照法、教保條例等應解除契約」的「屢次」定義。待收到回覆，縣府將召開府內小組會議，決定是否將該園所退出準公共化。