超破落！合歡山昆陽休息站壞了大半年 民盼修復做1事

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
合歡山昆陽休息站接連遭颱風強襲吹毀，整棟建築看起來破落危險，南投縣政府將展開施工修復。圖／取自臉書「中橫路況交通資訊站」
合歡山昆陽休息站接連遭颱風強襲吹毀，整棟建築看起來破落危險，南投縣政府將展開施工修復。圖／取自臉書「中橫路況交通資訊站」

合歡山是熱門景點，但當地由昆陽派出所改建的「昆陽休息站」，近年接連遭颱風強襲吹毀，整棟建築看起來破落危險，民眾盼公部門修復，並適當開放供大眾使用。縣府表示，已開工展開修復，修復後將邀權責單位討論，空間能妥善運用。

合歡山坐落在太魯閣國家公園內，是國內最高海拔森林遊樂區，也是全台第一座國際暗空公園，更因當地四季特色別具，春賞杜鵑、入夏涼爽、冬天追雪，平時還能觀星、看日出，不分平假日總能吸引大批遊客遊憩踏青，是熱門觀光景點。

但近期有民眾反映，早年由昆陽派出所改建而成，只在每年雪季開放供醫療及警方勤務使用的「昆陽休息站」，外牆已嚴重毀損，先前用來遮掩的帆布也被颱風吹壞，整棟建築看起來相當危險，希望公部門快點修復，並盼平時也能開放使用。

臉書粉絲專頁「中橫路況交通資訊站」也貼文分享昆陽休息站目前的破落慘況，該粉專小編也向公部門喊話，建議應妥善整理休息站空間，就算無法開放給遊客，至少提供給上山執勤的警察、公路局或停車場等管理人員暫時休息或擋風避雨。

對此，南投縣政府表示，該建物去年遭康芮颱風17級強陣風吹毀，為因應2025年初雪季勤務及醫療先以帆布遮蔽且申報災修，已於上周一（11日）開工，但卻又遭遇楊柳颱風侵襲，帆布破損，目前已請廠商針對加固綁牢，後續將加緊施工。

針對民眾建議平日開放或供公務使用，縣府表示，該建物為縣府所有，但是林保署土地，又位於太魯閣國家公園，權責複雜，現階段力求雪季前修復至安全無虞狀態，以利勤務及醫療站使用，修復後再邀集相關單位討論，讓空間能妥善運用。

