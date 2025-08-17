審計室報告直指台中市自行車道管理缺失 觀旅局：重視改善

台中市議員周永鴻今天提出，台中市113年度審計報告直指台中市觀旅局在休閒型自行車道管理上存在多項缺失；台中市觀旅局表示，重視自行車道管理問題，缺失部分已檢討改善中。

周永鴻指出，根據審計報告，觀旅局在自行車道的管理上至少有以下5大缺失，包括：

一、公共意外責任險資訊未公開，雖部分自行車道已投保，但並未在現場公告，影響民眾權益。

二、監視器設置不足：部分交通事故頻繁的路口仍缺乏監視器，無法有效嚇阻不法或釐清肇事責任。

三、民眾陳情案件頻繁：從111年至113年8月，相關陳情案件高達595件，但觀旅局未定期分析與檢討。

四、石岡旅客服務中心管理不善：委外廠商存在設備損壞、飲水機濾芯未定期更換等未妥善管理情形。

五、民間認養成長趨緩，推動民間認養成效不佳，認養處數成長緩慢。

台中市觀旅局回應指出，為確保民眾自行車道暢遊生命財產安全，對於遊客較多的場域已有投保公有設施公共意外責任險在案，並於現場張貼保險權益之公告，以達民眾周知自身權益。

對於自行車道監視畫面不足之處，將逐年評估增設監視器之可行性，確保民眾權益；觀旅局對於人民陳情案件亦極為重視，每當接獲相關陳情案，均立即派員協處，視案情給予相關協助，每季皆有彙整案情加以分析並定期檢討。

石岡旅客服務中心委外廠商業於114年3月27日訂定「哈妮開發石岡旅服中心使用管理辦法」，並隨時檢視及清潔維護中心內外各項設施設備，含公廁、飲水機、周圍整體環境，觀旅局每個月均到場督導環境維護狀況，並要求廠商就需改善之處，限期改善完成；觀旅局於114年3月增加1處孟記復興商店(復興餐廳)認養潭雅神綠園道戰車公園環境清潔，後續將再持續宣導及邀請民間團體推動公共環境認養，藉以達到公私協力、互助互利，共同維護自行車道、相關設施及整體綠美化環境之安全性與暢遊品質。

觀旅局表示，目前正在進行潭雅神綠園道重要道路交會路口智慧號誌規劃設計作業，預計9月辦理工程發包；另針對路面浮根影響路平問題，將加強巡視嚴重路段，逐年編列經費加以改善，並加強雨後環境清潔，以提供更優質的休憩環境，吸引更多各地民眾前來大玩台中。

周永鴻表示，審計處點出觀旅局的缺失和他長期對潭雅神綠園道的觀察不謀而合。他曾向市府反映，綠園道重要道路交會的路口，應該設置智慧號誌以降低車禍機會；部分路段因樹木浮根導致路面破損隆起，容易造成民眾跌倒；近年民眾也常反應綠園道兩側雜草過長造成蚊蟲孳生、大量落葉堆置未清理的情形。