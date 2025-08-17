彰化百年小吃「貓鼠麵」回來了 長青卡限時免費送一碗

彰化市陳稜路知名小吃「貓鼠麵」去年 3 月起因人手不足停止內用，只販售冷凍品外賣，讓許多遊客失望而返。店家休息一年半後決定重新整修店面，翻新桌椅，今天上午 10 點正式重新開放內用，消息傳出吸引不少老顧客上門。

上午開店後，店內翻桌率頻繁，久違的熱鬧景象重現。雖然久未應付人潮，員工顯得有些手忙腳亂，但顧客紛紛表示，久違的「三寶麵」味道依舊，令人懷念。彰化市長林世賢也特地到場，祝賀店家重新開張。

「貓鼠麵」已有 104 年歷史，以湯頭清甜、搭配雞捲、香菇丸與手工燕丸組成的「三寶麵」最受歡迎。過去前總統蔡英文曾連續兩年造訪，店家還因此推出「總統套餐」。

不過在去年 3 月，店家因人手不足與第三代經營者王明津脊椎病痛，暫停內用僅販售冷凍雞捲、香菇丸與紅麴肉丸。這段期間甚至有遠從日本、美國而來的遊客專程造訪，得知無法吃到現煮麵食時直呼失望。