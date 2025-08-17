快訊

瓷磚縫卡汙垢、發霉好礙眼 5種自製清潔劑能快速清除又省錢

教育部估大一新生年減3500人 教團示警40所大專轉型或退場

打破「非一萬步不可」迷思 新研究揭7000步就有顯著健康效益

彰化百年小吃「貓鼠麵」回來了 長青卡限時免費送一碗

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化市陳稜路知名小吃「貓鼠麵」今天重新開張，吸引民眾內用。記者林敬家／攝影
彰化市陳稜路知名小吃「貓鼠麵」今天重新開張，吸引民眾內用。記者林敬家／攝影

彰化市陳稜路知名小吃「貓鼠麵」去年 3 月起因人手不足停止內用，只販售冷凍品外賣，讓許多遊客失望而返。店家休息一年半後決定重新整修店面，翻新桌椅，今天上午 10 點正式重新開放內用，消息傳出吸引不少老顧客上門。

上午開店後，店內翻桌率頻繁，久違的熱鬧景象重現。雖然久未應付人潮，員工顯得有些手忙腳亂，但顧客紛紛表示，久違的「三寶麵」味道依舊，令人懷念。彰化市長林世賢也特地到場，祝賀店家重新開張。

「貓鼠麵」已有 104 年歷史，以湯頭清甜、搭配雞捲、香菇丸與手工燕丸組成的「三寶麵」最受歡迎。過去前總統蔡英文曾連續兩年造訪，店家還因此推出「總統套餐」。

不過在去年 3 月，店家因人手不足與第三代經營者王明津脊椎病痛，暫停內用僅販售冷凍雞捲、香菇丸與紅麴肉丸。這段期間甚至有遠從日本、美國而來的遊客專程造訪，得知無法吃到現煮麵食時直呼失望。

第三代經營者陳汝權表示，休業期間夫妻倆得以遊山玩水、出國旅遊；王明津也說，經過治療病情改善，加上外界鼓勵支持，終於決定重啟營業。店家並宣布，即日起半個月內持彰化縣長青卡來店，可享一碗免費「貓鼠麵」。未來營業時間將調整為每天上午10點至晚上6點，賣完也會提早休息，每週三、四固定公休。

彰化市陳稜路知名小吃「貓鼠麵」一年半後決定重新開張。記者林敬家／攝影
彰化市陳稜路知名小吃「貓鼠麵」一年半後決定重新開張。記者林敬家／攝影
彰化貓鼠麵是由黃色的扁麵、再加入蝦丸、香菇丸與雞捲「三寶」，湯頭濃郁香醇，連總統蔡英文都是座上賓。報系資料照
彰化貓鼠麵是由黃色的扁麵、再加入蝦丸、香菇丸與雞捲「三寶」，湯頭濃郁香醇，連總統蔡英文都是座上賓。報系資料照

香菇 出國旅遊

延伸閱讀

彰化不當對待幼兒園多次違規仍領準公幼補助 退場案例僅一例

人間國寶精品在這裡 全國傳統匠師協會年度大展今在彰化開幕

彰化員林匹克球錦標賽全國參加踴躍 拼賽程進度不午休

彰化300名婆婆媽媽少女心 縣長王惠美攜手跳出台灣「女孩」活力

相關新聞

「不二坊」蛋黃酥奪「2甜」 彰化甜點12家上榜「500甜」

以甜點為核心，首度集結全台人氣名店第1屆「500甜」共有356間店家入選，彰化排隊名店「不二坊蛋黃酥」獲得「2甜」，另有...

彰化百年小吃「貓鼠麵」回來了 長青卡限時免費送一碗

彰化市陳稜路知名小吃「貓鼠麵」去年 3 月起因人手不足停止內用，只販售冷凍品外賣，讓許多遊客失望而返。店家休息一年半後決...

彰化不當對待幼兒園多次違規仍領準公幼補助 退場案例僅一例

彰化一家準公共化幼兒園去年遭家長指控，幼童疑遭性侵、傷害，縣府調查後認定有158次不當對待，彰化縣政府今年依教保服務人員...

椰水入茶 張家鳳推點茶創新版讓世界看見台灣茶文化

台灣非遺工藝協會赴大陸非遺論壇交流，學茶道10年的張家鳳隨行交流，將宋代點茶的傳統美學帶進現代舞台，椰子水的清甜與茶湯融...

中市列冊街友增 中繼住宅入住率低

台中列冊街友人數6年成長84%，但全市8處街友中繼住宅去年平均入住率不到5成，且設施未周全，街友寧願以公園或天橋下為家，...

資源回收暫存量大 彰化加速去化

彰化縣辦理垃圾源頭減量及推動資源回收頗具成效，但部分鄉鎮市資源回收車負載量每輛年逾千噸、回收場暫存過多回收物，處理量能有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。