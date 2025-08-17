彰化百年小吃「貓鼠麵」回來了 長青卡限時免費送一碗
彰化市陳稜路知名小吃「貓鼠麵」去年 3 月起因人手不足停止內用，只販售冷凍品外賣，讓許多遊客失望而返。店家休息一年半後決定重新整修店面，翻新桌椅，今天上午 10 點正式重新開放內用，消息傳出吸引不少老顧客上門。
上午開店後，店內翻桌率頻繁，久違的熱鬧景象重現。雖然久未應付人潮，員工顯得有些手忙腳亂，但顧客紛紛表示，久違的「三寶麵」味道依舊，令人懷念。彰化市長林世賢也特地到場，祝賀店家重新開張。
「貓鼠麵」已有 104 年歷史，以湯頭清甜、搭配雞捲、香菇丸與手工燕丸組成的「三寶麵」最受歡迎。過去前總統蔡英文曾連續兩年造訪，店家還因此推出「總統套餐」。
不過在去年 3 月，店家因人手不足與第三代經營者王明津脊椎病痛，暫停內用僅販售冷凍雞捲、香菇丸與紅麴肉丸。這段期間甚至有遠從日本、美國而來的遊客專程造訪，得知無法吃到現煮麵食時直呼失望。
第三代經營者陳汝權表示，休業期間夫妻倆得以遊山玩水、出國旅遊；王明津也說，經過治療病情改善，加上外界鼓勵支持，終於決定重啟營業。店家並宣布，即日起半個月內持彰化縣長青卡來店，可享一碗免費「貓鼠麵」。未來營業時間將調整為每天上午10點至晚上6點，賣完也會提早休息，每週三、四固定公休。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言