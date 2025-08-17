快訊

不只血便、頻繁腹瀉要留意 便便老是浮出水面可能腸道有問題

Swatch瞇瞇眼宣傳照遭控「辱華」 緊急道歉、撤照

中職／「騎隊旗」觸大忌引爭議 李珠珢、南珉貞下跪道歉：不會再犯了

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化不當對待幼兒園多次違規仍領準公幼補助 退場案例僅一例

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化市某家幼兒園去年被家長控訴幼童疑遭女教保員性侵、傷害案，家長多次陳情，該園所目前仍為政府補助的準公共化幼兒園。記者劉明岩／攝影
彰化市某家幼兒園去年被家長控訴幼童疑遭女教保員性侵、傷害案，家長多次陳情，該園所目前仍為政府補助的準公共化幼兒園。記者劉明岩／攝影

彰化一家準公共化幼兒園去年遭家長指控，幼童疑遭性侵、傷害，縣府調查後認定有158次不當對待，彰化縣政府今年依教保服務人員條例處以23萬元罰鍰，並禁止涉案人員三年內續任教保服務人員；園所也被處以最高6萬元罰鍰。然而，相關程序尚未完成，這家園所目前仍持續領取政府準公共化補助，引發家長與業界質疑。

彰化縣教育處表示，園所尚未被退準公共化的原因，是縣府正函請教育部國教署釐清作業辦法中「屢次違反幼照法、教保條例等應解除契約」的「屢次」定義。希望審慎起見，也作為未來的依據，收到回覆後，縣府將召開府內小組會議，決定是否將該園所退出準公共化。

然而這家幼兒園自2019年起已有七筆裁罰紀錄，包括疑似師生比不符規定、進用未具教保資格人員等，卻還能接受政府補助，讓同業難以認同。

政府自2018年起擴展平價教保服務以來，彰化縣僅在2023年曾將南彰化一家因涉及不當對待幼兒，有明確違反情事的的園所退出準公共化，該園數年後自行歇業。

彰化縣幼兒園協會理事長張鈺艷說，多數私立及準公共化幼兒園園長、教師用心守法，政府應嚴格查處不法行為，避免個別案例影響社會觀感，但大量園所加入準公共化後，退場機制仍不嚴謹。

彰化縣目前共有145家準公共化幼兒園，約佔全縣園所的42％。教育處表示，雖仍有園所希望加入準公共化，但114學年度彰化縣各區公共化教保服務機會率已超過80％，早在113學年度起即未再開放新園加入。

教育處也說，幼兒園所以違反師生比規定或有未具資格人員入班較多，但違反師生比須在同學年內第三次違規才符合解除準公共化契約；而違規紀錄無法跨學年累計。有業者批評，政府補助龐大，但管理從寬，未將幼兒最佳利益擺在首位。

幼兒園 退場機制

延伸閱讀

「不二坊」蛋黃酥奪「2甜」 彰化甜點12家上榜「500甜」

人間國寶精品在這裡 全國傳統匠師協會年度大展今在彰化開幕

彰化員林匹克球錦標賽全國參加踴躍 拼賽程進度不午休

彰化300名婆婆媽媽少女心 縣長王惠美攜手跳出台灣「女孩」活力

相關新聞

「不二坊」蛋黃酥奪「2甜」 彰化甜點12家上榜「500甜」

以甜點為核心，首度集結全台人氣名店第1屆「500甜」共有356間店家入選，彰化排隊名店「不二坊蛋黃酥」獲得「2甜」，另有...

彰化不當對待幼兒園多次違規仍領準公幼補助 退場案例僅一例

彰化一家準公共化幼兒園去年遭家長指控，幼童疑遭性侵、傷害，縣府調查後認定有158次不當對待，彰化縣政府今年依教保服務人員...

椰水入茶 張家鳳推點茶創新版讓世界看見台灣茶文化

台灣非遺工藝協會赴大陸非遺論壇交流，學茶道10年的張家鳳隨行交流，將宋代點茶的傳統美學帶進現代舞台，椰子水的清甜與茶湯融...

中市列冊街友增 中繼住宅入住率低

台中列冊街友人數6年成長84%，但全市8處街友中繼住宅去年平均入住率不到5成，且設施未周全，街友寧願以公園或天橋下為家，...

資源回收暫存量大 彰化加速去化

彰化縣辦理垃圾源頭減量及推動資源回收頗具成效，但部分鄉鎮市資源回收車負載量每輛年逾千噸、回收場暫存過多回收物，處理量能有...

廣角鏡／南投仁愛鄉新武界橋 修復通車

南投縣仁愛鄉投71線新武界橋因前年卡努颱風豪雨橋墩受損、橋面凹陷，經斥資近5千萬元災修復建完工，採用更堅固抗災設計，提升...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。