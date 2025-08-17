彰化不當對待幼兒園多次違規仍領準公幼補助 退場案例僅一例

彰化一家準公共化幼兒園去年遭家長指控，幼童疑遭性侵、傷害，縣府調查後認定有158次不當對待，彰化縣政府今年依教保服務人員條例處以23萬元罰鍰，並禁止涉案人員三年內續任教保服務人員；園所也被處以最高6萬元罰鍰。然而，相關程序尚未完成，這家園所目前仍持續領取政府準公共化補助，引發家長與業界質疑。

彰化縣教育處表示，園所尚未被退準公共化的原因，是縣府正函請教育部國教署釐清作業辦法中「屢次違反幼照法、教保條例等應解除契約」的「屢次」定義。希望審慎起見，也作為未來的依據，收到回覆後，縣府將召開府內小組會議，決定是否將該園所退出準公共化。

然而這家幼兒園自2019年起已有七筆裁罰紀錄，包括疑似師生比不符規定、進用未具教保資格人員等，卻還能接受政府補助，讓同業難以認同。

政府自2018年起擴展平價教保服務以來，彰化縣僅在2023年曾將南彰化一家因涉及不當對待幼兒，有明確違反情事的的園所退出準公共化，該園數年後自行歇業。

彰化縣幼兒園協會理事長張鈺艷說，多數私立及準公共化幼兒園園長、教師用心守法，政府應嚴格查處不法行為，避免個別案例影響社會觀感，但大量園所加入準公共化後，退場機制仍不嚴謹。

彰化縣目前共有145家準公共化幼兒園，約佔全縣園所的42％。教育處表示，雖仍有園所希望加入準公共化，但114學年度彰化縣各區公共化教保服務機會率已超過80％，早在113學年度起即未再開放新園加入。

教育處也說，幼兒園所以違反師生比規定或有未具資格人員入班較多，但違反師生比須在同學年內第三次違規才符合解除準公共化契約；而違規紀錄無法跨學年累計。有業者批評，政府補助龐大，但管理從寬，未將幼兒最佳利益擺在首位。