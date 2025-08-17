椰水入茶 張家鳳推點茶創新版讓世界看見台灣茶文化

台灣非遺工藝協會赴大陸非遺論壇交流，學茶道10年的張家鳳隨行交流，將宋代點茶的傳統美學帶進現代舞台，椰子水的清甜與茶湯融合，以紅酒杯盛裝，她說茶道是一種生活態度，她期盼未來能把宋代點茶的創新版本帶到更多國際舞台，讓世界看見台灣茶文化的多元。

張家鳳來台近20年，與丈大結識於大陸，後來為照顧年邁公婆及支持夫家產業，舉家由北部遷至雲林，協助承接柚農工作，負責行銷與宣傳。她10年前開始學習茶道，從茶湯比例到擊拂技巧，例如快速擊打與拂動茶湯，尤其對宋代點茶情有獨鍾。

張家鳳表示，茶藝不只是泡茶，更是一種跨越時空的文化對話，她以「老茶新創點」為核心理念，曾多次隨台灣非遺工藝協會赴大陸交流，在上海杉達大學論壇表演時獲得滿堂彩，近期更在建盞故鄉福建建陽及海南非遺座談中，她的「椰香點茶」引起與會者的興趣與討論。

台灣非遺工藝協會指出，張家鳳參加非遺論壇交流，將宋代點茶的傳統美學帶進現代舞台，還勇於打破形式限制。例如海南的創新演示中，她將當地椰子水的清甜與茶湯融合，以紅酒杯盛裝，營造冰涼爽口的新口感，被大陸茶友形容為「千年茶藝的嶄新篇章」。

張家鳳說，茶道是一種生活態度，更是文化傳承的重要橋梁，傳統要守，但不怕改，創新才有生命力。