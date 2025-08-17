「不二坊」蛋黃酥奪「2甜」 彰化甜點12家上榜「500甜」

以甜點為核心，首度集結全台人氣名店第1屆「500甜」共有356間店家入選，彰化排隊名店「不二坊蛋黃酥」獲得「2甜」，另有11家名店獲「1甜」，包括同以蛋黃酥知名的新口味食品行，另大元餅行、玉瓏坊麻糬及寶珍香桂圓蛋糕創始店、小熊菓子小圓餅，都上榜。

繼以地方美食為主的「500碗」之後，「500甜」是首度集結全台人氣名店，邀請50位具代表性的跨界名人擔任評審團，是台灣首份在地觀點的甜點指南，以美食知名的彰化縣在「500碗」成績優異，「500甜」也不遑多讓，共有12家上榜，家數僅次於台北、台中、新北、台南及高雄。500甜名單參閱（https://500times.udn.com/wtimes/story/124537/8931871）

彰化縣獲得第1屆「500甜」名單，主要集中在以美創知名的彰化市及鹿港鎮，老幹新枝都有，成績最好的是「2甜」為彰化「不二坊蛋黃酥」，「1甜」有11家，為Bruce Coffee 自家焙煎咖啡、BEAR BAKERY 小熊菓子、寶珍香桂圓蛋糕創始店(門市)、新口味食品行、施豆花、明豐珍兔仔寮牛舌餅、怡古齋人文茶館、幸福販賣所 The Happiness Shop、玉瓏坊名產麻糬、大元蔴糬（鹹麻糬）、（源記）鹿港傳統粉粿冰。500甜名單可參閱

其中，「不二坊蛋黃酥」在國內享有極高知度，蛋黃酥的酥酥口感，以及溢出的蛋黃香，而且不會很甜，由於宣稱「僅此一家，別無分店」，且不接受宅配及網購，儘管目前每顆漲到50元，平時仍要排著長長隊伍才買得到，每年中秋節前都會上演排隊之亂，常影響交通，及勞煩警方維持秩序。

另一家排隊名店鹿港「新口味食品行」的蛋黃酥，口感不輸「不二坊」，每顆更只要45元，近年來也是十分搶手，此次獲得「1甜」不令人意外。