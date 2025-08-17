快訊

再過5天入鬼月 出國看到房間聖經被翻開必做一事…10大禁忌必知

想換安卓機？外媒點名4款手機別入手：有更好的選擇

普亭停戰6大條件曝光！要求烏割地6600平方公里 承認克里米亞歸俄

聽新聞
0:00 / 0:00

「不二坊」蛋黃酥奪「2甜」 彰化甜點12家上榜「500甜」

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
大元餅行的麻糬，味道鮮美，爽口而不膩。本報資料照片
大元餅行的麻糬，味道鮮美，爽口而不膩。本報資料照片

以甜點為核心，首度集結全台人氣名店第1屆「500甜」共有356間店家入選，彰化排隊名店「不二坊蛋黃酥」獲得「2甜」，另有11家名店獲「1甜」，包括同以蛋黃酥知名的新口味食品行，另大元餅行、玉瓏坊麻糬及寶珍香桂圓蛋糕創始店、小熊菓子小圓餅，都上榜。

繼以地方美食為主的「500碗」之後，「500甜」是首度集結全台人氣名店，邀請50位具代表性的跨界名人擔任評審團，是台灣首份在地觀點的甜點指南，以美食知名的彰化縣在「500碗」成績優異，「500甜」也不遑多讓，共有12家上榜，家數僅次於台北、台中、新北、台南及高雄。500甜名單參閱（https://500times.udn.com/wtimes/story/124537/8931871）

彰化縣獲得第1屆「500甜」名單，主要集中在以美創知名的彰化市及鹿港鎮，老幹新枝都有，成績最好的是「2甜」為彰化「不二坊蛋黃酥」，「1甜」有11家，為Bruce Coffee 自家焙煎咖啡、BEAR BAKERY 小熊菓子、寶珍香桂圓蛋糕創始店(門市)、新口味食品行、施豆花、明豐珍兔仔寮牛舌餅、怡古齋人文茶館、幸福販賣所 The Happiness Shop、玉瓏坊名產麻糬、大元蔴糬（鹹麻糬）、（源記）鹿港傳統粉粿冰。500甜名單可參閱

其中，「不二坊蛋黃酥」在國內享有極高知度，蛋黃酥的酥酥口感，以及溢出的蛋黃香，而且不會很甜，由於宣稱「僅此一家，別無分店」，且不接受宅配及網購，儘管目前每顆漲到50元，平時仍要排著長長隊伍才買得到，每年中秋節前都會上演排隊之亂，常影響交通，及勞煩警方維持秩序。

另一家排隊名店鹿港「新口味食品行」的蛋黃酥，口感不輸「不二坊」，每顆更只要45元，近年來也是十分搶手，此次獲得「1甜」不令人意外。

彰化麻糬擁有多家麻糬名店，此次分別有彰化市大元餅行的「鹹麻糬」及玉瓏坊名產麻糬獲得「1甜」，可見彰化麻糬非浪得虛名；彰化市寶珍香是國內桂圓蛋糕創始店，名氣也最響亮； 彰化市BEAR BAKERY 小熊菓子的小圓餅，每到出爐也總是大排長龍。

彰化排隊名店不二坊蛋黃酥，每年中秋節排隊人潮動輒4、500公尺， 被稱做「蛋黃酥之亂」，店方今天預告今年8月23日起，開放中秋節訂單。本報資料照片
彰化排隊名店不二坊蛋黃酥，每年中秋節排隊人潮動輒4、500公尺， 被稱做「蛋黃酥之亂」，店方今天預告今年8月23日起，開放中秋節訂單。本報資料照片
明天冬至，民間傳統都要湯圓，但很多人為了方便，都改買麻糬來拜祖先及地基主，彰化大元麻糬今天雖然寒流來襲，仍湧來排隊長龍。本報資料照片
明天冬至，民間傳統都要湯圓，但很多人為了方便，都改買麻糬來拜祖先及地基主，彰化大元麻糬今天雖然寒流來襲，仍湧來排隊長龍。本報資料照片
第一屆「500甜」全台共有356間店家入選。圖／500輯攝影團隊提供
第一屆「500甜」全台共有356間店家入選。圖／500輯攝影團隊提供
彰化排隊名店不二坊蛋黃酥，店方今天預告今年8月23日起，開放中秋節訂單。本報資料照片
彰化排隊名店不二坊蛋黃酥，店方今天預告今年8月23日起，開放中秋節訂單。本報資料照片
彰化市寶珍香餅行的桂圓蛋糕享有盛名。 本報資料照片
彰化市寶珍香餅行的桂圓蛋糕享有盛名。 本報資料照片

蛋黃酥 不二坊

延伸閱讀

人間國寶精品在這裡 全國傳統匠師協會年度大展今在彰化開幕

彰化員林匹克球錦標賽全國參加踴躍 拼賽程進度不午休

彰化300名婆婆媽媽少女心 縣長王惠美攜手跳出台灣「女孩」活力

彰化靜思堂首場吉祥月祈福會 王惠美呼應證嚴上人的祈願

相關新聞

資源回收暫存量大 彰化加速去化

彰化縣辦理垃圾源頭減量及推動資源回收頗具成效，但部分鄉鎮市資源回收車負載量每輛年逾千噸、回收場暫存過多回收物，處理量能有...

「不二坊」蛋黃酥奪「2甜」 彰化甜點12家上榜「500甜」

以甜點為核心，首度集結全台人氣名店第1屆「500甜」共有356間店家入選，彰化排隊名店「不二坊蛋黃酥」獲得「2甜」，另有...

中市列冊街友增 中繼住宅入住率低

台中列冊街友人數6年成長84%，但全市8處街友中繼住宅去年平均入住率不到5成，且設施未周全，街友寧願以公園或天橋下為家，...

廣角鏡／南投仁愛鄉新武界橋 修復通車

南投縣仁愛鄉投71線新武界橋因前年卡努颱風豪雨橋墩受損、橋面凹陷，經斥資近5千萬元災修復建完工，採用更堅固抗災設計，提升...

就是愛鍋烤徵件 台中這家1燒烤店奪「最佳驚艷獎」

2025台中鍋烤節「就是愛鍋烤徵件競賽」結果今出爐，「民眾版」徵件決賽最終由忠明高中學生「嘻哈鍋烤情」奪最高獎金10萬元...

台中最強里長伯！霧峰6連霸、西屯5連霸、大里4連霸里長獲表揚

台中市6區、14名特優里長今獲表揚，其中霧峰區6連霸舊正里長張國財、西屯區5連霸西平里長廖建森，以及大里區4連霸新里里長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。