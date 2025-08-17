聽新聞
資源回收暫存量大 彰化加速去化

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化縣鄉鎮市清潔隊加強回收但人力有限，回收場常囤積大量回收品，去化管道塞車。記者黃仲裕／攝影
彰化縣鄉鎮市清潔隊加強回收但人力有限，回收場常囤積大量回收品，去化管道塞車。記者黃仲裕／攝影

彰化縣辦理垃圾源頭減量及推動資源回收頗具成效，但部分鄉鎮市資源回收車負載量每輛年逾千噸、回收場暫存過多回收物，處理量能有待提升；環保局表示，已補助更新機具，並協助一些分類作業轉交回收處理業者執行，加速回收物去化。

彰化縣審計室查核彰化縣垃圾過去兩年內減量4萬3678多噸，資源回收率從53.17％上升56.68％，顯示強制垃圾

分類政策已初步達成垃圾減量成效，資源回收率也逐年提升，但彰化、員林、鹿港等12個鄉鎮市資源回收車的負載量偏高，去年每輛超過千噸，最多是員林的1990噸。

鄉鎮市清潔隊賣力清運資源回收物，因人力有限，後續分類作業跟不上，審計室發現部分鄉鎮市資源回收場暫存舊床墊、廢棄小家電、塑膠組合物等回收物過多，如同形成另一個小垃圾場，要求協助鄉鎮市公所落實管理回收場域，完善資源物質去化管道。

彰化縣環保局表示，從溪州焚化廠進廠垃圾作物理性採樣檢測，可回收資源不到2%，全縣整體垃圾再減量4萬1千噸，縣政府編款1億元，鄉鎮市公所自籌50%，申請補助增購、汰換機具，今年光是購車經費即高達2億4千萬元。

環保局也協助鄉鎮市公所透過採用不分類變賣機制，把部分分類作業轉交處理業者執行，加速回收物去化。

床墊 環保局 資源回收

