中市列冊街友增 中繼住宅入住率低

台中列冊街友人數6年成長84%，但全市8處街友中繼住宅去年平均入住率不到5成，且設施未周全，街友寧願以公園或天橋下為家，影響鄰近居民，民眾陳情件數暴增。社會局表示，因擴大服務對象，人數才增加，將持續優化中繼住宅空間，提供服務。

審計處指出，台中市列冊遊民2022至2024年分別為269人、282人及403人，人數持續上升，衍生各種社會問題，民眾陳情件數也從2022年432件，2024年增加至651件。

中市府委外已設8處街友中繼住宅處所，但審計處表示，去年平均入住率僅49.39%，穩定居住滿半年比率更僅27.66%，未達所定6成及8成計畫目標，有待加強。另設6處遊民服務據點、4處臨時收容處所及4處中繼住宅辦理遊民輔導業務，但部分處所未設置無障礙設施及自動體外心臟電擊去顫器（AED），有待改善。

市議員林昊佑說，街友常以天橋下或有遮蔭處為家，卻往往鄰近學區，常接獲民眾投訴，最後只能報案驅離，治標不治本，市府應確實掌握街友狀況，並輔導轉介工作才可改善；市議員張芬郁也說，近年台北市的街友人數大幅降低，可借鏡引進民間團體密集的關懷次數，尋找街友心中的軟肋，輔導改變。

社會局指出，針對初次發現佇留的街友，社會局會立即掌握個人資訊、快速列冊提供服務，因擴大服務對象以致人數增加。

社會局表示，目前街友中繼住宅入住率達8成，提供35人租屋補助，但服務空間多為老舊建物及民間團體自有或租賃，已補強無障礙設施，或在1樓設置諮詢櫃台與沐浴空間，將持續優化空間。

另街友住宅屬家戶型，每戶安置不到10人，且街友具有生活自理能力，未達AED必要設置條件，將視需求評估。