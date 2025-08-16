快訊

就是愛鍋烤徵件 台中這家1燒烤店奪「最佳驚艷獎」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
2025台中鍋烤節「就是愛鍋烤」徵件，「店家版」由烤狀猿大里店奪最佳驚艷獎。圖／台中市政府提供
2025台中鍋烤節「就是愛鍋烤」徵件，「店家版」由烤狀猿大里店奪最佳驚艷獎。圖／台中市政府提供

2025台中鍋烤節「就是愛鍋烤徵件競賽」結果今出爐，「民眾版」徵件決賽最終由忠明高中學生「嘻哈鍋烤情」奪最高獎金10萬元；「店家版」由「烤狀猿大里店」奪得最佳驚艷獎。現場也抽出第2波100組萬元鍋烤抵用券，將氣氛推向高潮。

經發局長張峯源說，台中鍋烤節8月14日落幕，總票選破566萬，創歷史新高。「就是愛鍋烤」決賽今在家樂福青海店熱鬧登場，無論創意、情感或現場感染力都可圈可點；評審團更盛讚各參賽者創作功力深厚，更重要的是所有參賽者開心與台下互動，猶如音樂鍋烤盛宴。

經發局說，「民眾版」競賽由忠明高中嘻哈研究社2人組「嘻哈鍋烤情HANG MA」奪冠，他們將洗腦的台語「呷火鍋」巧妙融入節奏強烈、律動鮮明的饒舌節拍中，以熱情澎湃的唱腔唱出對台中鍋烤的無限喜愛，觀眾也隨節奏點頭搖擺。

第二名「鍋烤一條心」以輕快活潑旋律，傳遞團聚同樂的溫暖情感，演出中更驚喜邀請神秘隊友現場拉奏小提琴，贏得評審一致讚賞；第三名「火鍋來了」由「肉圓兄弟妹」三人組登台，以小情境劇開場，道出「人生雖苦，但吃了火鍋燒烤，就能重新活過（火鍋）來了！」的幽默寓意；隨後以溫暖輕快的自彈自唱舞台演出，為觀眾送上滿滿的笑聲與暖意。

「店家版」影片競賽也相當激烈，參賽店家將自家招牌特色拍成具劇情小短片，吸引粉絲瘋狂點閱衝高觀看數，最終脫穎而出的6組業者齊聚決賽現場，原班人馬重現影片中橋段，最終獎項名單包含最佳驚艷獎烤狀猿大里店、食指大動獎老井極上燒肉福科店、獨樹一幟獎屋馬餐飲集團；幸福滋味獎由萬客什鍋美村店、好運燒肉、阿官火鍋奪得。

經發局表示，同日抽出第二波100組萬元鍋烤抵用券，民眾可於8月底開始使用；另8月19日將安排抽出2組義大利來回機票、8月27日則將抽出最終100組萬元鍋烤券及汽車大獎，敬請鎖定經發局臉書粉絲專頁，更多詳情請洽經發局官網(https://gov.tw/sCg)。

2025台中鍋烤節「就是愛鍋烤」徵件「店家版」參賽業者。圖／台中市政府提供
2025台中鍋烤節「就是愛鍋烤」徵件「店家版」參賽業者。圖／台中市政府提供
2025台中鍋烤節「就是愛鍋烤」徵件，「民眾版」由忠明高中學生「嘻哈鍋烤情」奪首獎10萬元。圖／台中市政府提供
2025台中鍋烤節「就是愛鍋烤」徵件，「民眾版」由忠明高中學生「嘻哈鍋烤情」奪首獎10萬元。圖／台中市政府提供

火鍋 燒肉

相關新聞

台中最強里長伯！霧峰6連霸、西屯5連霸、大里4連霸里長獲表揚

台中市6區、14名特優里長今獲表揚，其中霧峰區6連霸舊正里長張國財、西屯區5連霸西平里長廖建森，以及大里區4連霸新里里長...

就是愛鍋烤徵件 台中這家1燒烤店奪「最佳驚艷獎」

2025台中鍋烤節「就是愛鍋烤徵件競賽」結果今出爐，「民眾版」徵件決賽最終由忠明高中學生「嘻哈鍋烤情」奪最高獎金10萬元...

人間國寶精品在這裡 全國傳統匠師協會年度大展今在彰化開幕

彰化縣工藝家黃紗榮接任中華民國傳統匠師協會理事長，策畫和彰化縣文化局合辦「精雕細琢－匠師協會會員年度大展」，集結48名匠...

彰化展示大型固定翼無人機 數百親子頂著日曬樂拍照

看見彰化公益發展協會今在員林市圓林園滯洪池公園，舉辦別開生面的無人機＆飛航教育親子學堂，演示無人機操作飛行，展示10多架...

江村雄投入攝影藝術逾60年 「攝影美博館」彰化成立

江村雄攝影美博館今天在彰化大佛菩提苑成立，投入攝影藝術超過60年的江村雄說，將每3個月更換作品主題；文化部說，未來規劃在...

彰化員林匹克球錦標賽全國參加踴躍 拼賽程進度不午休

首屆員林市長盃匹克球錦標賽今在員林運動公園競技，全台28隊、200多名選手角逐青年組、壯年組的優勝名次。每隊至少兩勝一負...

