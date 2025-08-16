就是愛鍋烤徵件 台中這家1燒烤店奪「最佳驚艷獎」

2025台中鍋烤節「就是愛鍋烤徵件競賽」結果今出爐，「民眾版」徵件決賽最終由忠明高中學生「嘻哈鍋烤情」奪最高獎金10萬元；「店家版」由「烤狀猿大里店」奪得最佳驚艷獎。現場也抽出第2波100組萬元鍋烤抵用券，將氣氛推向高潮。

經發局長張峯源說，台中鍋烤節8月14日落幕，總票選破566萬，創歷史新高。「就是愛鍋烤」決賽今在家樂福青海店熱鬧登場，無論創意、情感或現場感染力都可圈可點；評審團更盛讚各參賽者創作功力深厚，更重要的是所有參賽者開心與台下互動，猶如音樂鍋烤盛宴。

經發局說，「民眾版」競賽由忠明高中嘻哈研究社2人組「嘻哈鍋烤情HANG MA」奪冠，他們將洗腦的台語「呷火鍋」巧妙融入節奏強烈、律動鮮明的饒舌節拍中，以熱情澎湃的唱腔唱出對台中鍋烤的無限喜愛，觀眾也隨節奏點頭搖擺。

第二名「鍋烤一條心」以輕快活潑旋律，傳遞團聚同樂的溫暖情感，演出中更驚喜邀請神秘隊友現場拉奏小提琴，贏得評審一致讚賞；第三名「火鍋來了」由「肉圓兄弟妹」三人組登台，以小情境劇開場，道出「人生雖苦，但吃了火鍋燒烤，就能重新活過（火鍋）來了！」的幽默寓意；隨後以溫暖輕快的自彈自唱舞台演出，為觀眾送上滿滿的笑聲與暖意。

「店家版」影片競賽也相當激烈，參賽店家將自家招牌特色拍成具劇情小短片，吸引粉絲瘋狂點閱衝高觀看數，最終脫穎而出的6組業者齊聚決賽現場，原班人馬重現影片中橋段，最終獎項名單包含最佳驚艷獎烤狀猿大里店、食指大動獎老井極上燒肉福科店、獨樹一幟獎屋馬餐飲集團；幸福滋味獎由萬客什鍋美村店、好運燒肉、阿官火鍋奪得。

經發局表示，同日抽出第二波100組萬元鍋烤抵用券，民眾可於8月底開始使用；另8月19日將安排抽出2組義大利來回機票、8月27日則將抽出最終100組萬元鍋烤券及汽車大獎，敬請鎖定經發局臉書粉絲專頁，更多詳情請洽經發局官網(https://gov.tw/sCg)。