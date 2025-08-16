快訊

新北土城9旬婦曾被逆子打倒在地、趕出家門 今遭7旬兒持刀砍死

南三段山難悲劇 8歲男童打電話急報警…阿公、女山友失溫亡

聽新聞
0:00 / 0:00

人間國寶精品在這裡 全國傳統匠師協會年度大展今在彰化開幕

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣政府和文化局今舉辦「精雕細琢－匠師協會會員年度大展」開幕典禮，數十名大師雲集。圖／彰化縣文化局提供
彰化縣政府和文化局今舉辦「精雕細琢－匠師協會會員年度大展」開幕典禮，數十名大師雲集。圖／彰化縣文化局提供

彰化縣工藝家黃紗榮接任中華民國傳統匠師協會理事長，策畫和彰化縣文化局合辦「精雕細琢－匠師協會會員年度大展」，集結48名匠師精湛手藝，今起在縣立美術館展覽，作品跨世代各有特色，錯過可惜。

展覽今下午開幕，文化部文化資產局、台灣工藝研究發展中心、南投縣文化資產學會，及人間國寶施鎮洋、莊武男、劉千韶、國家工藝成就獎得主蔡榮祐等重量級單位和士紳出席，會場播放悠揚音樂，陪襯件件精美工藝品，帶給五感豐富宴饗。

縣長王惠美表示，全國匠師協會理事長與秘書長都是彰化人，把年度大展辦在彰化縣，受邀展出匠師和作品均為一時之選，例如王清霜、張憲平、陳啟村、施鎮洋、李秉圭等5 位文化部指定人間國寶並榮獲國家工藝成就獎的得獎人、莊武男、黃福壽、劉千韶等3位文化部指定人間國寶、國家工藝成就獎得主蔡榮祐，和19名地方政府認定的工藝技術保存者，參展陣容堅強。

黃紗榮說，中華民國傳統匠師協會成立近20年，每年配合鹿港慶端陽魯班公宴活動展出作品之外，再來就是會員年度大展，他今年接任協會理事長，身為彰化人，獲縣政府和彰文化局協助讓年展能圓滿展出。

展覽主題為「精雕細琢」，涵蓋木雕、漆器、玉石、金工、陶瓷、彩繪、妝佛、交趾燒、刺繡等25類、76件，本（8）月31日之前在彰化縣立美術館三樓展示室及藝廊展出。

彰化縣政府和文化局舉辦「精雕細琢－匠師協會會員年度大展」，縣長王惠美等人觀賞工藝作品。圖／彰化縣文化局提供
彰化縣政府和文化局舉辦「精雕細琢－匠師協會會員年度大展」，縣長王惠美等人觀賞工藝作品。圖／彰化縣文化局提供

國寶 彰化 美術館 文化資產

延伸閱讀

彰化展示大型固定翼無人機 數百親子頂著日曬樂拍照

彰化員林匹克球錦標賽全國參加踴躍 拼賽程進度不午休

彰化300名婆婆媽媽少女心 縣長王惠美攜手跳出台灣「女孩」活力

彰化靜思堂首場吉祥月祈福會 王惠美呼應證嚴上人的祈願

相關新聞

台中最強里長伯！霧峰6連霸、西屯5連霸、大里4連霸里長獲表揚

台中市6區、14名特優里長今獲表揚，其中霧峰區6連霸舊正里長張國財、西屯區5連霸西平里長廖建森，以及大里區4連霸新里里長...

就是愛鍋烤徵件 台中這家1燒烤店奪「最佳驚艷獎」

2025台中鍋烤節「就是愛鍋烤徵件競賽」結果今出爐，「民眾版」徵件決賽最終由忠明高中學生「嘻哈鍋烤情」奪最高獎金10萬元...

人間國寶精品在這裡 全國傳統匠師協會年度大展今在彰化開幕

彰化縣工藝家黃紗榮接任中華民國傳統匠師協會理事長，策畫和彰化縣文化局合辦「精雕細琢－匠師協會會員年度大展」，集結48名匠...

彰化展示大型固定翼無人機 數百親子頂著日曬樂拍照

看見彰化公益發展協會今在員林市圓林園滯洪池公園，舉辦別開生面的無人機＆飛航教育親子學堂，演示無人機操作飛行，展示10多架...

江村雄投入攝影藝術逾60年 「攝影美博館」彰化成立

江村雄攝影美博館今天在彰化大佛菩提苑成立，投入攝影藝術超過60年的江村雄說，將每3個月更換作品主題；文化部說，未來規劃在...

彰化員林匹克球錦標賽全國參加踴躍 拼賽程進度不午休

首屆員林市長盃匹克球錦標賽今在員林運動公園競技，全台28隊、200多名選手角逐青年組、壯年組的優勝名次。每隊至少兩勝一負...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。