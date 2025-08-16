人間國寶精品在這裡 全國傳統匠師協會年度大展今在彰化開幕

彰化縣工藝家黃紗榮接任中華民國傳統匠師協會理事長，策畫和彰化縣文化局合辦「精雕細琢－匠師協會會員年度大展」，集結48名匠師精湛手藝，今起在縣立美術館展覽，作品跨世代各有特色，錯過可惜。

展覽今下午開幕，文化部文化資產局、台灣工藝研究發展中心、南投縣文化資產學會，及人間國寶施鎮洋、莊武男、劉千韶、國家工藝成就獎得主蔡榮祐等重量級單位和士紳出席，會場播放悠揚音樂，陪襯件件精美工藝品，帶給五感豐富宴饗。

縣長王惠美表示，全國匠師協會理事長與秘書長都是彰化人，把年度大展辦在彰化縣，受邀展出匠師和作品均為一時之選，例如王清霜、張憲平、陳啟村、施鎮洋、李秉圭等5 位文化部指定人間國寶並榮獲國家工藝成就獎的得獎人、莊武男、黃福壽、劉千韶等3位文化部指定人間國寶、國家工藝成就獎得主蔡榮祐，和19名地方政府認定的工藝技術保存者，參展陣容堅強。

黃紗榮說，中華民國傳統匠師協會成立近20年，每年配合鹿港慶端陽魯班公宴活動展出作品之外，再來就是會員年度大展，他今年接任協會理事長，身為彰化人，獲縣政府和彰文化局協助讓年展能圓滿展出。

展覽主題為「精雕細琢」，涵蓋木雕、漆器、玉石、金工、陶瓷、彩繪、妝佛、交趾燒、刺繡等25類、76件，本（8）月31日之前在彰化縣立美術館三樓展示室及藝廊展出。