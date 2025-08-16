快訊

台中最強里長伯！霧峰6連霸、西屯5連霸、大里4連霸里長獲表揚

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市政府今表揚6區14名特優里長、266名績優鄰長、42名資深鄰長，以及3名績優民政人員等325人。圖／台中市政府提供
台中市政府今表揚6區14名特優里長、266名績優鄰長、42名資深鄰長，以及3名績優民政人員等325人。圖／台中市政府提供

台中市6區、14名特優里長今獲表揚，其中霧峰區6連霸舊正里長張國財、西屯區5連霸西平里長廖建森，以及大里區4連霸新里里長何世琦長期服務里民深獲肯定，成為亮點。

台中市政府今表揚西屯、南屯、大里、太平、烏日及霧峰等六區14名特優里長、266名績優鄰長，以及42名服務年資逾20年的資深鄰長、3名績優民政人員等325人。

副市長黃國榮今代表市長盧秀燕出席頒獎。他說，台中市29區共有625名里長與1萬2524名鄰長，長年投入民情反映、關懷弱勢、環境維護、災情通報及登革熱防治等，為市政發展奠定基礎。近年台中在多項民調與評比中進步顯著，多次榮登六都第一，歸功於里鄰長及基層民政夥伴奉獻與努力。

民政局長吳世瑋說，其中，霧峰區舊正里長張國財22年來致力改善環境與交通安全，積極爭取路燈、反射鏡及道路整修，並成功設置2處iBike租賃站，便利偏鄉交通；同時身兼萬慶宮主委，善用物資援助弱勢，帶領志工關懷獨居長者與弱勢家庭，推動多項敬老活動，深獲好評。

西屯區西平里長廖建森18年來秉持熱忱與務實作風，推動基層建設與環境維護，曾榮獲道路養護地方人士貢獻獎，並率志工屢次榮獲績優環保志工隊；同時積極關懷弱勢、推展社會救助，致力營造宜居幸福家園，深獲里民肯定。

大里區新里里長何世琦14年來熱心公益，積極爭取建設改善民生，成立環保志工隊，里辦公處長期認養公園榮獲市府特優評比；爭取自來水管線汰換、道路拓寬及公共空間開發，並成功推動大里區首個BOT案。

民政局說明，里鄰長在市政推動中扮演關鍵角色，堪稱市政團隊中不可或缺的重要推手；同時也感謝民政同仁展現專業與熱忱，全力配合市府政策，共同守護市民福祉。未來期盼持續攜手努力，打造台中成為幸福宜居的國際大城市。

西屯區五連霸西平里長廖建森（右二）獲頒特優里長。圖／台中市政府提供
大里區四連霸新里里長何世琦（右二）獲頒特優里長。圖／台中市政府提供
霧峰區六連霸舊正里長張國財（右二）獲頒特優里長。圖／台中市政府提供
