彰化展示大型固定翼無人機 數百親子頂著日曬樂拍照

看見彰化公益發展協會今在員林市圓林園滯洪池公園，舉辦別開生面的無人機＆飛航教育親子學堂，演示無人機操作飛行，展示10多架固定翼無人機，即使午後艷陽高照仍吸引數以百名家長帶孩子到場觀賞，了解無人機飛航的基本知識。

固定翼無人機飛行必須有合格場地，圓林園非合格場地不能飛，改為滑行進場為無人機＆飛航教育親子學堂活動揭幕，時值下午3點半，陽光普照滯洪池公園，參加的親子先到攤位參觀無人機和航空飛行相關展示，並領取小朋友手摺紙飛機材料，避開火熱太陽。

看見彰化公益發展協會理事長陳柏睿說，感謝彰化航天技術研發會、台灣國際無人機競技發展協會、彰化縣無人機應用協會、彰化基督教醫院、樣多多企業社、輕航模型，及彰化市長林世賢的服務團隊等多個單位，熱心協辦活動，無人機場面壯觀，希望讓參觀民眾不虛此行。

林世賢身揹一架無人機，表示過去數月彰化市公所與台大無人載具設計研發中心合作，舉辦兩場無人機產業論壇，彰化業者涵蓋馬達、電池模組、鏡頭、防震墊片、碳纖維與塑膠葉片等核心零組件，深入了解無人機技術、軍民應用和龐大市場商機之後，正積極轉型投入相關產業，他身揹的這架無人機就是新竹一家廠商透過彰化核心零組件產業整合所製造，已成功打入東歐市場。

林世賢說，他是彰化縣第一個面見黃仁勳的基層首長，力邀黃仁勳來彰化縣投資，獲黃仁勳肯定彰化是個好所在，而近年來無人機產業快速崛起，應用遍及國防、物流、農業等領域，將發展成另一個護國神山，彰化憑藉既有優勢正積極布局航空科技，掌握地方經濟升級重要契機，將成為這個領域的領頭羊。

彰化航天技術研發會的會員展示10多架大型固定翼無人機，親子抓住機會拍照留念，研發會隊長洪尚仁說，希望今活動能讓航空教育向下扎根，未來更受政府重視，促使台灣航空產業更發達。