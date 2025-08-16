中市府攜6大觀光產業代表訪南韓 搶攻海外旅遊市場

快訊

中央社／ 台中16日電

台中市觀旅局攜手6大觀光產業代表，前往南韓推廣觀光行程，並與首爾市觀光協會簽署合作備忘錄，攜手推動雙邊旅遊推介，搶攻海外旅遊市場。

台中市觀旅局今天發布新聞稿表示，與台中市國際觀光發展協會、台中市觀光旅館商業同業公會、台中市樂活觀光產業聯盟協會、台中市好禮協會、大台中腳踏車休閒協會及中華民國觀光工廠促進協會等6大觀光產業代表，一同前往南韓首爾展開觀光推廣行程。

此次行程採台中國際機場往返南韓仁川國際機場的中進中出航班，展現市府整合產業、搶攻海外市場的決心，突顯台中作為中台灣國際觀光門戶的發展定位。

觀旅局長陳美秀表示，本次行程舉辦觀光推介會與業者媒合交流，推廣團也安排拜訪多家南韓觀光單位，包括南韓最大旅行社Hana Tour、主要旅遊通路Mode Tour、南韓航空公司大韓航空、所屬子公司真航空以及南韓旅行業協會等，雙方針對自由行行程設計、產品合作與城市行銷等議題進行深入對談。

陳美秀表示，拜會南韓旅行業協會，雙方針對社群媒體旅遊風潮、南韓客群偏好及城市品牌推廣策略交流經驗。南韓旅行業協會副會長黃焌皙表示，台中觀光資源豐富，樂見台中持續在南韓行銷推廣。

中華民國觀光工廠促進協會輔導理事長許立昇指出，韓方業者對台中多元景點展現高度關注，台中在地的木藝工坊及酒莊產品等，在推介會中均受到南韓旅行社的青睞。

觀旅局補充說明，南韓是台灣國際觀光入境主力市場，台中擁有由大韓航空與德威航空營運的仁川台中直飛航線，冬季航班更有真航空投入，每天最多有3班直航，便利的交通網絡使台中成為極具潛力的觀光目的地。

相關新聞

江村雄投入攝影藝術逾60年 「攝影美博館」彰化成立

江村雄攝影美博館今天在彰化大佛菩提苑成立，投入攝影藝術超過60年的江村雄說，將每3個月更換作品主題；文化部說，未來規劃在...

彰化員林匹克球錦標賽全國參加踴躍 拼賽程進度不午休

首屆員林市長盃匹克球錦標賽今在員林運動公園競技，全台28隊、200多名選手角逐青年組、壯年組的優勝名次。每隊至少兩勝一負...

彰化300名婆婆媽媽少女心 縣長王惠美攜手跳出台灣「女孩」活力

彰化縣溪湖區三鄉鎮300多名擁有少女心的婆婆媽媽，今齊聚湖北國小參加i運動-台灣女孩舞蹈成果發表會，跳出自信與活力，縣長...

彰化靜思堂首場吉祥月祈福會 王惠美呼應證嚴上人的祈願

慈濟彰化分會今天上午在彰化靜思堂舉行2025年首場7月吉祥月祈福會，彰化縣長王惠美應邀與會，帶領鄰近的鄉鎮市長、村里長以...

卡努颱風重創毀橋 仁愛鄉新武界橋400天後重生通車

南投縣仁愛鄉投71線1新武界橋，因前年卡努颱風豪雨橋墩受損、橋面凹陷，經過400天的災修復建，終於完工通車。縣長許淑華今...

彰化縣4村里列登革熱紅色警戒 芳苑鄉王功村更達7級

連日高溫多雨後，彰化縣衛生局今天公布最近一周登革熱病媒蚊密度調查結果，全縣26鄉鎮共調查16個村里，其中芳苑鄉王功村為7...

