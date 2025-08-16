中市府攜6大觀光產業代表訪南韓 搶攻海外旅遊市場

台中市觀旅局攜手6大觀光產業代表，前往南韓推廣觀光行程，並與首爾市觀光協會簽署合作備忘錄，攜手推動雙邊旅遊推介，搶攻海外旅遊市場。

台中市觀旅局今天發布新聞稿表示，與台中市國際觀光發展協會、台中市觀光旅館商業同業公會、台中市樂活觀光產業聯盟協會、台中市好禮協會、大台中腳踏車休閒協會及中華民國觀光工廠促進協會等6大觀光產業代表，一同前往南韓首爾展開觀光推廣行程。

此次行程採台中國際機場往返南韓仁川國際機場的中進中出航班，展現市府整合產業、搶攻海外市場的決心，突顯台中作為中台灣國際觀光門戶的發展定位。

觀旅局長陳美秀表示，本次行程舉辦觀光推介會與業者媒合交流，推廣團也安排拜訪多家南韓觀光單位，包括南韓最大旅行社Hana Tour、主要旅遊通路Mode Tour、南韓航空公司大韓航空、所屬子公司真航空以及南韓旅行業協會等，雙方針對自由行行程設計、產品合作與城市行銷等議題進行深入對談。

陳美秀表示，拜會南韓旅行業協會，雙方針對社群媒體旅遊風潮、南韓客群偏好及城市品牌推廣策略交流經驗。南韓旅行業協會副會長黃焌皙表示，台中觀光資源豐富，樂見台中持續在南韓行銷推廣。

中華民國觀光工廠促進協會輔導理事長許立昇指出，韓方業者對台中多元景點展現高度關注，台中在地的木藝工坊及酒莊產品等，在推介會中均受到南韓旅行社的青睞。

觀旅局補充說明，南韓是台灣國際觀光入境主力市場，台中擁有由大韓航空與德威航空營運的仁川台中直飛航線，冬季航班更有真航空投入，每天最多有3班直航，便利的交通網絡使台中成為極具潛力的觀光目的地。