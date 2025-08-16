江村雄投入攝影藝術逾60年 「攝影美博館」彰化成立

快訊

中央社／ 彰化16日電
江村雄攝影美博館16日起開館，攝影家江村雄（左5）、彰化縣八卦山大佛風景協會董事長張世良（右5）、中央通訊社董事長李永得（中）、文化部藝術發展司副司長黃宏文（左2）、民主進步黨籍立法委員黃秀芳（左3）與彰化縣文化局長張雀芬（右4）等出席剪綵。中央社
江村雄攝影美博館今天在彰化大佛菩提苑成立，投入攝影藝術超過60年的江村雄說，將每3個月更換作品主題；文化部說，未來規劃在國家攝影文化中心展覽優秀攝影作品。

據彰化縣文化局提供資訊，85歲的江村雄出生於彰化員林市，曾任台灣省立美術館典藏委員、國際攝影家聯盟名譽副主席與彰化縣攝影學會理事長等，初中時接觸攝影，後來結識啟蒙老師攝影家陳長偉，正式進入攝影創作領域。

江村雄分享在彰化花壇鄉拍攝的作品「在山谷翱翔（在峽谷翱翔）」表示，這是來自遊玩黃山的靈感；江村雄告訴中央社記者，玩了60多年攝影，每天仍持續創作，且從事桌球運動，保持年輕的心，未來每3個月會更換展覽主題，歡迎大家分享交流。

彰化縣八卦山大佛風景協會邀江村雄成立攝影美博館，開幕揭牌儀下午舉行，彰化縣八卦山大佛風景協會董事長張世良、中央通訊社董事長李永得、文化部藝術發展司副司長黃宏文、民主進步黨籍立法委員黃秀芳、彰化縣文化局長張雀芬、國立暨南國際大學校長武東星與新加坡彩色攝影學會理事長吳偉承等與會。

與江村雄為初中同學的張世良表示，江村雄從小有藝術天分，服兵役後全心投入攝影藝術領域，曾獲50餘國攝影大獎，獲獎1萬1662次，是彰化人驕傲及台灣之光，希望讓所有台灣人及到台灣旅遊的遊客欣賞江村雄作品。

李永得說，江村雄是彰化文化之寶與台灣之寶，連續20多年獲國際攝影10傑，更是國際攝影界之寶；他特別對張世良推崇宗教、文化活動表達敬意，建議文化部考慮在國家攝影文化中心共同推廣這些好作品。

黃宏文表示，攝影令人讚嘆是如何捕捉到決定性瞬間，除耐心等待、準備及長期經驗，江村雄還累積眾多世界級獎項，國家攝影文化中心是攝影界前輩的家，未來會規劃展覽台灣優秀攝影作品。

江村雄攝影美博館16日在彰化縣舉辦開幕典禮，中央通訊社董事長李永得（圖）應邀出席致詞，肯定攝影藝術家江村雄是台灣之寶。中央社
彰化縣八卦山大佛風景協會致力推動八卦山大佛宗教文化園區宗教、藝術及文化發展，邀攝影藝術家江村雄成立「江村雄攝影美博館」，16日舉辦開幕典禮。中央社
