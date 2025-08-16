快訊

彰化員林匹克球錦標賽全國參加踴躍 拼賽程進度不午休

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市長盃匹克球錦標賽的選手飛快接球。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市長盃匹克球錦標賽的選手飛快接球。記者簡慧珍／攝影

首屆員林市長盃匹克球錦標賽今在員林運動公園競技，全台28隊、200多名選手角逐青年組、壯年組的優勝名次。每隊至少兩勝一負才晉級，為趕在傍晚前閉幕連午休都取消，選手無不卯足勁，戰況熱烈。

員林市體育會匹克球委員會去年在員林市舉辦理事長盃錦標賽，今年舉辦市長盃，代理市長賴致富擔任大會主席，和市代會主席張國良、員林市體育會理事長張錦昆都表示，期許透過匹克球運動達到以球會友的聯誼目的，並帶動員林全民全齡運動風氣，邁向｢樂活員林、幸福員林｣。

匹克球融合羽球、網球、桌球的特色，老少咸宜，今比賽選手來自台北、新竹、臺中、雲林、南投、嘉義、台南、高雄和彰化地主縣，分為50歲以上壯年組12隊，50歲以下不分年齡的青年組16隊，及球齡未滿一年的歡樂組5隊，每隊8名選手，參賽選手最年輕是國小高年級學童，年長的已年屆80歲。

今比賽規定，每4隊兩兩對打，每隊至少兩勝一負才晉級，若午休恐須挑燈夜戰，因此選手抽空進食補充體力，沒午休繼續對戰，壯年組動作較緩和，青年組尤其是青少年體力充沛，速度跟打桌球沒兩樣。

員林市體育會匹克球委員會主委林哲弘說，匹克球融合三種球類運動特色，但不易發生三種球類的運動傷害，參與人數越來越多，以台灣來講，預料明年可破百萬人。總幹事張宏綸表示，為迎接與日俱增的匹克球運動人口，今年下半年將借用埔心國小舉辦全縣匹克球教練、裁判的研習，年底還有理事長盃錦標賽，將培養種子提升匹克球的運動專業度。

彰化縣員林市匹克球委員會主委林哲弘（右）與總幹事張宏綸在場邊觀賽。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市匹克球委員會主委林哲弘（右）與總幹事張宏綸在場邊觀賽。記者簡慧珍／攝影

