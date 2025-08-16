快訊

彰化300名婆婆媽媽少女心 縣長王惠美攜手跳出台灣「女孩」活力

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮「i運動-台灣女孩舞蹈成果發展會」，縣長王惠美、溪湖鎮婦女會理事長陳玉姬（右）、前鎮長黃瑞珠（左）攜手跳舞。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮「i運動-台灣女孩舞蹈成果發展會」，縣長王惠美、溪湖鎮婦女會理事長陳玉姬（右）、前鎮長黃瑞珠（左）攜手跳舞。記者簡慧珍／攝影

彰化縣溪湖區三鄉鎮300多名擁有少女心的婆婆媽媽，今齊聚湖北國小參加i運動-台灣女孩舞蹈成果發表會，跳出自信與活力，縣長王惠美趕到一起跳舞，強調「要活就要動」，在場資深台灣女孩一定是常常運動，所以個個擁有好身材。

溪湖鎮婦女會爭取體育署、縣政府的補助及支持，提倡婦女以舞蹈i運動，溪湖區12隊婦女團體報名今發表會，每隊各表演兩支舞，只見資深台灣女孩展現平日勤練成果，配合「森巴」、「站在高崗上」等快節奏歌曲，從排舞、廣場舞跳到韻律舞，各有特色。

假日首長行程滿檔，縣長王惠美穿插台灣女孩舞蹈成果發表會，樸樸風塵趕到溪湖鎮的湖北國小，先問在場資深台灣女孩「要活就要怎麼樣？」獲回答「就要動」，王惠美說，難怪大家體格都這麼好。接著又說，保持健康還要定期健檢，彰化縣萬人健檢今最後一場，結束後不代表不能健檢，資深台灣女孩與家人可到醫院按照健保免費健檢的條件安排檢查。

溪湖鎮婦女會及在場婦女團體力邀，王惠美加入資深台灣女孩行列，邊唱邊跳「我們都是一家人」，隨後頒獎給各團體。

溪湖區婦女社團才藝表演邁入第六年，溪湖鎮婦女會理事長、縣議員陳玉姬表示，年齡只是數字，常保一顆年輕心和運動習慣能維持活力，她和婦女朋友深信「每天常活動，美麗又生動；每天走一走，至少活到99；每天轉一轉，賺到千百萬。」希望大家經常手動、腳動、全身動，不要被年齡數字困住。

彰化縣溪湖鎮「i運動-台灣女孩舞蹈成果發展會」的參賽者活力十足。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮「i運動-台灣女孩舞蹈成果發展會」的參賽者活力十足。記者簡慧珍／攝影

健檢 運動 彰化 溪湖鎮 王惠美

