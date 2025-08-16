彰化300名婆婆媽媽少女心 縣長王惠美攜手跳出台灣「女孩」活力

彰化縣溪湖區三鄉鎮300多名擁有少女心的婆婆媽媽，今齊聚湖北國小參加i運動-台灣女孩舞蹈成果發表會，跳出自信與活力，縣長王惠美趕到一起跳舞，強調「要活就要動」，在場資深台灣女孩一定是常常運動，所以個個擁有好身材。

溪湖鎮婦女會爭取體育署、縣政府的補助及支持，提倡婦女以舞蹈i運動，溪湖區12隊婦女團體報名今發表會，每隊各表演兩支舞，只見資深台灣女孩展現平日勤練成果，配合「森巴」、「站在高崗上」等快節奏歌曲，從排舞、廣場舞跳到韻律舞，各有特色。

假日首長行程滿檔，縣長王惠美穿插台灣女孩舞蹈成果發表會，樸樸風塵趕到溪湖鎮的湖北國小，先問在場資深台灣女孩「要活就要怎麼樣？」獲回答「就要動」，王惠美說，難怪大家體格都這麼好。接著又說，保持健康還要定期健檢，彰化縣萬人健檢今最後一場，結束後不代表不能健檢，資深台灣女孩與家人可到醫院按照健保免費健檢的條件安排檢查。

溪湖鎮婦女會及在場婦女團體力邀，王惠美加入資深台灣女孩行列，邊唱邊跳「我們都是一家人」，隨後頒獎給各團體。