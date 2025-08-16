彰化靜思堂首場吉祥月祈福會 王惠美呼應證嚴上人的祈願

慈濟彰化分會今天上午在彰化靜思堂舉行2025年首場7月吉祥月祈福會，彰化縣長王惠美應邀與會，帶領鄰近的鄉鎮市長、村里長以虔誠的心獻供祈福，希望藉由祈福會眾人的力量，護佑國泰民安、風調雨順，讓生活更加美好。

王惠美表示，農曆7月是俗稱的鬼月，近年來因慈濟的努力推廣，在大家認知已變成吉祥月、孝親月，也由於證嚴上人的智慧，積極推動環保、茹素，而能減緩地球暖化以及災難的發生。

面對全球氣候變遷的挑戰，慈濟「全球愛心總動員」結合社區力量。透過七月吉祥祈福會，祈願天佑平安，天下無災無難，珍愛守護地球，彰化各鄉鎮從8月17日至31日，許多社區都有舉辦祈福活動，誠摯邀請民眾蒞臨，一起為天下平安祈福。

慈濟彰化分會今天上午在秀水鄉靜思堂舉行2025年首場7月吉祥月祈福會，應邀參加的除縣長王惠美外，還有鄰近鄉鎮長、村里長及社區代表進行獻供儀式，結合社區對吉祥月的祈福與祝福，期盼推廣孝親護生、慈悲關懷的精神。

長期投入弱勢救援的縣議員張雪如今天也到場參加，她說，一踏入彰化靜思堂就有回到家的感覺，好溫暖，她並讚嘆慈濟救援的行動力，感恩志工無私的付出，期盼祈福會能讓萬物生靈皆能平安。