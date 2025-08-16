快訊

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
仁愛鄉武界部落因卡努颱風重創交通中斷淪為孤島，經歷400天災修，新武界橋完工通車。圖／南投縣政府提供
南投縣仁愛鄉投71線1新武界橋，因前年卡努颱風豪雨橋墩受損、橋面凹陷，經過400天的災修復建，終於完工通車。縣長許淑華今天主持通車儀式，感謝施工團隊日夜趕工及居民配合，讓工程如期完成，為武界部落及鄰近居民帶來安全便利的交通。

通車儀式吸引上百名在地鄉親到場，水利署第四河川分署副分署長張朝天、縣府工務處長張弘岳、縣議員林庭秝、仁愛鄉長江子信、代表會主席洪文全與各村村長皆到場。由部落耆老祝福禱告，並由武界sisili舞團表演布農族傳統祭儀舞蹈，期望新武界橋根基永固，守護部落居民。

許淑華說，前年杜蘇芮及卡努颱風接連重創仁愛鄉，縣府積極向中央爭取近5千萬元經費，推動災修工程。新武界橋是武界部落及萬豐、親愛村的重要聯外道路，縣府必須在最短時間內完成修復，確保居民及遊客交通安全。

工務處說明，新武界橋工程自113年5月1日開工，期間歷經凱米、山陀兒、康芮等颱風以及梅雨挑戰，工程人員設置臨時基樁作為替代橋梁維持交通，並加派人力趕工，最終於7月11日順利竣工，展現災後復原韌性。

整體工程經費4985萬元，主要項目包括新設永久基樁4支、帽梁2處、墩柱4支、防沖鋼板包覆259公尺及路面改善540公尺。完工後的新武界橋採用更堅固抗災設計，提升交通安全性與可靠性，為地方生活品質與觀光發展奠定基礎。

許淑華說，南投面對颱風侵襲與山區地形挑戰，必須強化基礎建設韌性，新武界橋復建正是一個重要里程碑，展現縣府與中央攜手合作、守護鄉親安全的決心。

仁愛鄉新武界橋完工通車，武界部落居民熱烈慶祝，不用擔心出入交通安全。圖／南投縣政府提供
南投縣 許淑華 卡努颱風

卡努颱風重創毀橋 仁愛鄉新武界橋400天後重生通車

