彰化縣4村里列登革熱紅色警戒 芳苑鄉王功村更達7級

連日高溫多雨後，彰化縣衛生局今天公布最近一周登革熱病媒蚊密度調查結果，全縣26鄉鎮共調查16個村里，其中芳苑鄉王功村為7級，永靖鄉獨鰲村為5級、竹子村為4級、永南村為3級，彰化縣衛生局呼籲民眾做好社區內病媒蚊孳生源清除工作，避免登革熱流行。

依衛福部疾管署資料，彰化縣今年共有6例登革熱確定病例，但均是境外移入，無本土病例，疫情已圍堵，目前病媒蚊指數升高，主要還是受下雨後的影響。

衛生局表示，病媒蚊密度調查布氏指數共分為9級，在3級以上（含3級）為登革熱紅燈警戒區，村里民眾應發動辦理孳生源清除工作，以防疫情發生。此次調查達2級的村里有鹿港鎮埔崙里及永安里、彰化市信義里、田尾鄉陸豐村、福興鄉橋頭村，雖然病媒蚊密度在二級或二級以下時，不易造成大流行，但仍可能發生散發性傳染病例或局部小規模流行。