快訊

MLB／克蕭6局失1分助道奇中止4連敗！擊敗教士並列國西龍頭

全台看她長大！賈靜雯愛女咘咘10歲生日願望「波妞自己睡別黏媽媽」

全台鬧教師荒 教育部狀況外卻只關注「校園借球具」？

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化縣4村里列登革熱紅色警戒 芳苑鄉王功村更達7級

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
連日高溫多雨，登革熱疫情蠢蠢欲動，彰化縣衛生局呼籲民眾做好病媒蚊孳生源清除工作，全力防堵。圖／環保局提供
連日高溫多雨，登革熱疫情蠢蠢欲動，彰化縣衛生局呼籲民眾做好病媒蚊孳生源清除工作，全力防堵。圖／環保局提供

連日高溫多雨後，彰化衛生局今天公布最近一周登革熱病媒蚊密度調查結果，全縣26鄉鎮共調查16個村里，其中芳苑鄉王功村為7級，永靖鄉獨鰲村為5級、竹子村為4級、永南村為3級，彰化縣衛生局呼籲民眾做好社區內病媒蚊孳生源清除工作，避免登革熱流行。

依衛福部疾管署資料，彰化縣今年共有6例登革熱確定病例，但均是境外移入，無本土病例，疫情已圍堵，目前病媒蚊指數升高，主要還是受下雨後的影響。

衛生局表示，病媒蚊密度調查布氏指數共分為9級，在3級以上（含3級）為登革熱紅燈警戒區，村里民眾應發動辦理孳生源清除工作，以防疫情發生。此次調查達2級的村里有鹿港鎮埔崙里及永安里、彰化市信義里、田尾鄉陸豐村、福興鄉橋頭村，雖然病媒蚊密度在二級或二級以下時，不易造成大流行，但仍可能發生散發性傳染病例或局部小規模流行。

衛生局表示，孳生源清理原則「巡」、「倒」、「清」、「刷」：經常且仔細「巡檢」居家戶內外周圍花瓶、盛水盤、廢水桶、廢保利龍、廢寶特瓶、廢棄鍋碗、水缸、盆栽墊盤、塑膠帆布及廢輪胎等容易積水器物，將積水「倒掉」，不要的器物予以分類「清除」減少容器，留下的器物應澈底「刷洗」去除斑蚊蟲卵，收拾或倒置勿再積水養蚊。

連日高溫多雨，登革熱疫情蠢蠢欲動，彰化縣衛生局呼籲民眾做好病媒蚊孳生源清除工作，全力防堵。圖／環保局提供
連日高溫多雨，登革熱疫情蠢蠢欲動，彰化縣衛生局呼籲民眾做好病媒蚊孳生源清除工作，全力防堵。圖／環保局提供

彰化 衛生局 病媒蚊 登革熱

延伸閱讀

彰化資源回收車運量大...去化管道塞車 雙管齊下紓解

彰化縣特色遊學中心好好玩 中彰苗3縣市學童來玩科學

台南雨後嚴防登革熱 校園孳清演練延伸社區

廣西官方坦承屈公病媒蚊廣泛分布 個人感染風險續升

相關新聞

快儲水！台中大停水 北屯等9區、29.9萬戶停水最長36小時

台水公司今天表示，為搶修鯉魚潭給水廠位於三義鄉景山溪水管橋前2600mm 導水管，預計8月19日（二）上午10時起至8月...

卡努颱風重創毀橋 仁愛鄉新武界橋400天後重生通車

南投縣仁愛鄉投71線1新武界橋，因前年卡努颱風豪雨橋墩受損、橋面凹陷，經過400天的災修復建，終於完工通車。縣長許淑華今...

彰化縣4村里列登革熱紅色警戒 芳苑鄉王功村更達7級

連日高溫多雨後，彰化縣衛生局今天公布最近一周登革熱病媒蚊密度調查結果，全縣26鄉鎮共調查16個村里，其中芳苑鄉王功村為7...

台中小黃公車偏鄉交通救星！8年發車逾26萬班次

台中小黃公車上路8年來，已有26條路線，截至去年底，小黃公車累計行駛26萬6012班次、服務17萬8907人次，克服公車...

好消息！霧峰暗坑巷明搶通 市府：可望減少逾450萬元龍眼損失

台中市霧峰區桐林里暗坑巷7月底因連日豪雨邊坡滑落，造成道路中斷，嚴重影響龍眼採收。台中市水利局說，市長盧秀燕在現勘後指示...

彰化資源回收車運量大...去化管道塞車 雙管齊下紓解

彰化縣辦理垃圾源頭減量及推動資源回收頗具成效，但部分鄉鎮市資源回收車負載量每輛年逾千噸、回收場暫存過多回收物，處理量能有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。