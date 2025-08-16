台中小黃公車偏鄉交通救星！8年發車逾26萬班次

台中小黃公車上路8年來，已有26條路線，截至去年底，小黃公車累計行駛26萬6012班次、服務17萬8907人次，克服公車到不了區里的困難，乘客整體滿意度高達95%，讓偏鄉民眾同享便利的交通服務。

交通局長葉昭甫表示，台中市自2017年起推動小黃公車服務，深入偏鄉廣受民眾好評，統計截至去年底已有26條路線，涵蓋山、海、屯區22個行政區、168里，營運路線滾動檢討配合乘車需求，今年陸續辦理黃3、黃10、黃17、黃21及黃24等多條路線優化，導入預約制、彈性調整班次與站點，還吸引很多民眾搭乘小黃公車探訪沿線風景，提升整體運輸效能。

投入台中17條小黃公車路線的怡美計程車隊經理洪瑞駿說，小黃公車不只守護學生上放學，連8、90歲的資深市民都能安心搭車，駕駛熟悉乘客需求，提供更貼心且細緻的服務，為偏鄉地區的發展貢獻一己之力。

葉昭甫強調，小黃公車是公共服務必要支出，針對營運狀況不佳路線，會同相關單位召開檢討會議，研議調整模式與服務策略，也會繼續向中央爭取補助，提供穩定且高品質的班次和路線。