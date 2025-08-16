好消息！霧峰暗坑巷明搶通 市府：可望減少逾450萬元龍眼損失

台中市霧峰區桐林里暗坑巷7月底因連日豪雨邊坡滑落，造成道路中斷，嚴重影響龍眼採收。台中市水利局說，市長盧秀燕在現勘後指示積極搶修，昨完成便道的路面混凝土澆置，今封閉養護一天，明天如期開放農民通行，提前在採收關鍵期恢復農路通行，預估可減少農民損失逾450萬元。

水利局表示，盧秀燕13日現場視察關心搶修進度、災損情形，並慰勉第一線人員。當場指示相關單位務必加快工程進度，協助農民順利採收龍眼、穩定生計。水利局隨即加派人力、機具投入，克服山區天候及地形不利條件，在最短時間內完成便道施作。

水利局指出，桐林里暗坑巷為當地果農主要通行路線，此次便道搶修不僅確保民眾通行安全，更直接維護了地方農產經濟。根據地方通報與估算，若道路中斷未及時搶通，當地龍眼產季將受重創，粗估影響耕種面積約10公頃、龍眼數量約9萬公斤，損失金額上看450萬元。如今便道順利通行，農民可如期進入果園採收運輸，減少農產品損失，居民反映相當感謝。

水利局說明，暫時性便道僅提供農用機具及小型車輛通行，目前已同步啟動後續邊坡穩定及道路復建工程之設計與經費提報作業，預計將採取更完善的邊坡防護工法，提升整體道路安全與耐災能力。

水利局提醒，山區道路雨後仍可能出現零星落石與坍方，便道通行期間請注意安全，最好避免雨天或夜間通行，通過時請務必提高警覺，小心慢行。