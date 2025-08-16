快儲水！台中大停水 北屯等9區、29.9萬戶停水最長36小時
台水公司今天表示，為搶修鯉魚潭給水廠位於三義鄉景山溪水管橋前2600mm 導水管，預計8月19日（二）上午10時起至8月20日（三）下午2時至晚間11時停水28至36小時，影響區域涵蓋北屯區、北區、東區、中區、南區、大里、太平、大肚、烏日等9區，停水戶數29萬8771戶。
台灣自來水公司第四區管理處說明，近日監控發現，鯉魚潭給水廠位於三義鄉景山溪水管橋前2600mm導水管出現異常滲漏，為防止漏水量擴大與危害原水輸送安全，將啟動緊急搶修作業。
台灣自來水公司第四區管理處說明，台74號快速道路以西約19萬戶將於20日下午2時恢復供水，停水28小時；台74號快速道路以東約11萬戶，因高地及管線末端於22時恢復供水，停水36小時。
台水強調，本案為突發事件，搶修作業將日夜不斷進行，務求盡速完成並復水。預計8月20日上午搶修完成後逐步復水，並派員加強排水排氣，管線末端、大樓及地勢較高之地區，供水將會較緩，請民眾提前儲水備用。另為維護民眾用水權益，將擺設臨時取水站139處以及調派14台水車巡迴補水，確保民生用水基本需求，造成不便之處，敬請見諒。詳細資訊請點閱台水停水公告網站。
停水範圍
(一)停水: (約298,771戶)
1. 北屯區:
軍功里、水景里、三和里、廍子里、民政里、東山里、和平里、民德
里、大坑里、北興里、北京里、北屯里、三光里、平昌里、平安里、
平德里、舊社里(部分)、東光里(部分)、松勇里(部分)、松茂里(部分)
2. 北區：
建成里、錦洲里、建德里、錦村里(部分)、金華里(部分)。
3. 東區:
十甲里、東英里、東信里、東興里、東橋里、樂成里、泉源里、振興
里、東門里、東南里、合作里、新庄里、旱溪里、干城里、富台里、
富仁里、東勢里
4. 中區:
綠川里、繼光里、公園里、光復里、大墩里、柳川里、大誠里、中華
里。
5. 南區:
新榮里、長榮里、工學里、永和里、長春里、和平里、福順里、南和
里、國光里、城隍里、福興里、永興里、平和里、樹義里、江川里、
南門里、積善里、德義里、崇倫里(部分)、樹德里(部分)、福平里(部
分)
6. 大里區(全部)。
7.太平區(全部)。
8. 大肚區:中和里、王田里、福山里、社腳里、營埔里
9.烏日區: 榮泉里、湖日里、九德里、五光里、前竹里、仁德里、光
明里、烏日里(部分)、三和里(部分)、東園里(部分)
