快儲水！台中大停水 北屯等9區、29.9萬戶停水最長36小時

台水公司今天表示，為搶修鯉魚潭給水廠位於三義鄉景山溪水管橋前2600mm 導水管，預計8月19日（二）上午10時起至8月20日（三）下午2時至晚間11時停水28至36小時，影響區域涵蓋北屯區、北區、東區、中區、南區、大里、太平、大肚、烏日等9區，停水戶數29萬8771戶。

台灣自來水公司第四區管理處說明，近日監控發現，鯉魚潭給水廠位於三義鄉景山溪水管橋前2600mm導水管出現異常滲漏，為防止漏水量擴大與危害原水輸送安全，將啟動緊急搶修作業。

台灣自來水公司第四區管理處說明，台74號快速道路以西約19萬戶將於20日下午2時恢復供水，停水28小時；台74號快速道路以東約11萬戶，因高地及管線末端於22時恢復供水，停水36小時。

台水強調，本案為突發事件，搶修作業將日夜不斷進行，務求盡速完成並復水。預計8月20日上午搶修完成後逐步復水，並派員加強排水排氣，管線末端、大樓及地勢較高之地區，供水將會較緩，請民眾提前儲水備用。另為維護民眾用水權益，將擺設臨時取水站139處以及調派14台水車巡迴補水，確保民生用水基本需求，造成不便之處，敬請見諒。詳細資訊請點閱台水停水公告網站。

停水範圍