彰化資源回收車運量大...去化管道塞車 雙管齊下紓解

彰化縣辦理垃圾源頭減量及推動資源回收頗具成效，但部分鄉鎮市資源回收車負載量每輛年逾千噸、回收場暫存過多回收物，處理量能有待提升；環保局表示，已補助更新機具，並協助一些分類作業轉交回收處理業者執行，加速回收物去化。

彰化縣審計室查核彰化縣垃圾過去兩年內減量4萬3678多噸，資源回收率從53.17%上升56.68%，顯示強制垃圾分類政策已初步達成垃圾減量成效，資源回收率也逐年提升，但部分鄉鎮市資源回收車負載量偏高。

根據查核資料顯示，全縣26鄉鎮市，彰化、員林兩市與鹿港、和美、北斗、溪湖四鎮，及秀水、線西、花壇、大村、永靖、埤頭六鄉，去年資源回收車負載量每輛超過千噸，最多是員林，每輛負載量為1990噸，另前四名依序為秀水1737噸、大村1480噸、溪湖1455噸、鹿港1428噸。

鄉鎮市清潔隊賣力清運資源回收物，因人力有限，後續分類作業跟不上，審計人員發現部分鄉鎮市資源回收場暫存舊床墊、廢棄小家電、塑膠組合物等回收物過多，如同形成另一個小垃圾場。審計室要求協助鄉鎮市公所落實管理回收場域，完善資源物質去化管道。

彰化縣環保局表示，資源回收車負載量與鄉鎮人口、回收車輛數、回收績效有關，員林市在去年5、6兩月提前宣導垃圾分類新制，成立稽查小組在清運垃圾前挨家挨戶勸導以免被拒收，回收績效因此反映在車輛負載量，勇奪全縣第一。

環保局指出，從溪州焚化廠進廠垃圾作物理性採樣檢測，可回收資源不到2%，全縣整體垃圾再減量4萬1千噸，縣政府編款1億元，鄉鎮市公所自籌50%，申請補助增購、汰換機具，今年光是買清潔車（含資源回收車）經費高達2億4千萬元，可降低資源回收車負載量。

環保局也協助鄉鎮市公所透過採用不分類變賣機制，把部分分類作業轉交給處理業者執行，可望降低清潔人員工作壓力，加速回收物去化速率。