彰化大城鄉民拒農地設光電 縣府：已喊卡

彰化縣大城鄉頂庄村居民昨天帶著地瓜、花生到縣府前抗議，反對太陽能業者在農地設置光電設施。並抨擊當地被畫為「低地力」光電示範區，貶抑農業價值，要求停止核准並確保農地仍用於農業生產。縣府回應，該示範區由中央畫設，已確認暫停執行。

大城鄉反光電自救會約50名居民高舉白布條，強調大城鄉是全台第二大地瓜產區，台17線以西農地尤以生產優質「台農66號」聞名，產量全國第一。居民拒絕「低地力」標籤，認為是對農業價值的貶抑。

今年8月5日，光電業者曾在頂庄國小活動中心舉辦說明會，居民到場抗議，雙方激烈對峙近1小時，最後業者離場，會議流會。

大城鄉台17線以西約339公頃農地，過去曾被經濟部選為國內首座光電示範區，農業部於2023年盤點時將其列為農漁業經營條件不佳的「低地力」土地。

彰化環保聯盟理事長洪新䒴表示，政府可針對不易生產或海水倒灌區域規畫作農業科技專區，引入二、三級產業，而非作為光電開發用地，避免農民恐慌。

縣府派出經綠處科長林其春接下陳情書，他表示，已聽到民眾聲音，強調大城太陽光電示範區339公頃由中央畫設，但畫設後未公告。經確認，目前已不存在此示範區。林其春指出，依規定電業公司在籌設太陽光電前，應先辦理地方說明會並檢附地方主管機關同意函，但縣府至今未收到相關申請。他承諾，縣府將站在民眾立場嚴守把關。