台中長者假牙補助 院所參與度低

台中市自2011年推動65歲以上銀髮族假牙裝置補助，去年除調升補助金額外，並增列排富條款，集中資源照顧經濟弱勢長輩。然而，近3年參與的合約醫療院所卻逐年減少，外埔區甚至無牙科診所加入，這項福利偏鄉長輩「看得到、吃不到」。

中市府去年將上、下顎全口假牙補助金額，由4萬元提高至4.4萬元，單顎全口牙從2萬元增至2.2萬元，增幅約1成。台中市衛生局指出，過去未設排富條款時，每年補助經費約2億元，去年增設排富條款，整體支出降至約1.2億元，可補助4至5千名長者。

市府統計，2024年編列補助經費1億6898萬元，最終執行金額1億2884萬元，執行率76.25%；截至去年底累計已有7.5萬名長者受惠。

不過，台中市總共有1000家牙科院所，僅3成3加入補助計畫。台中市審計處指出，中市假牙補助合約院所逐年下降，2022年354家，2024年減少1成降至318家，大安區、外埔區皆無牙科院所參與；據了解，牙醫師申報補助需經2次審核，核銷流程耗時3至6個月，導致牙醫院所參與意願低。

議員施志昌批評，從敬老愛心卡計程車補助到假牙補助，偏鄉資源不足，市府缺乏誘因，相關福利偏鄉居民「看得到、吃不到」，應簡化核銷流程，補足當地資源，才能讓政策真正落地。議員張芬郁指出，若無牙醫師執行，政府美意無法落實，建議縮短審核時間，吸引更多院所參與。

衛生局長曾梓展說，去年已調升補助金額，以提高經濟誘因，目前大安區已有1家牙醫診所加入；外埔區將透過牙醫師公會積極輔導診所參與，並持續宣導，期望提高院所加入率，提升長者接受補助的可近性。

曾梓展強調，口腔健康是長者生活品質的重要基礎，市府會持續優化行政流程與資源分配，讓更多偏鄉長輩受惠。