台中鍋烤節票選結束 抽出2組泰國來回機票得主

2025台中鍋烤節票選活動昨天結束，台中市經濟發展局今天公布，總投票數逾560萬，創歷屆新高。市府並攜手泰國貿易經濟辦事處共同抽出2組泰國來回機票得主。

為期1個月的2025台中鍋烤節票選活動於14日結束投票，經發局統計，總投票數突破560萬，創歷屆新高。經濟發展局長張峯源並於今天攜手泰國貿易經濟辦事處代表文那隆，共同抽出2組泰國來回機票得主，中獎名單已透過「台中通APP」推播通知，民眾可以打開手機確認。

張峯源表示，今年鍋烤節不僅吸引各縣市民眾熱情投票，店家更卯足全力衝票、推出外國人優惠，並加碼國際機票抽獎，讓台中成功躍升為國際矚目的「鍋烤之都」，特別是泰國元素的加入，為活動增添濃厚的異國色彩。

張峯源指出，台中長年以來與東南亞地區往來密切，尤其在東協廣場周邊，聚集大量泰國、新住民社群與異國飲食文化，形成多元融合的生活景象。這屆更有多組泰式火鍋店加入戰局，呈現出台中餐飲市場的多元與包容。

文那隆表示，泰式料理在台中擁有眾多愛好者，其中位於中區的「東協廣場」更是許多東南亞朋友與饕客的美食天堂，聚集了多家高人氣、隱藏版泰式料理店，包含香氣四溢的泰式打拋豬、酸辣海鮮湯、芒果糯米飯等經典風味通通有，期盼未來能與台中在觀光、美食與文化活動上有更多合作與交流，持續深化台中與泰國的情誼。

經發局說明，就是愛鍋烤徵件競賽店家版及民眾版決賽將於16日在家樂福青海店登場，並同步抽出第2波100組萬元鍋烤券，歡迎民眾到場支持或於台中市政府經濟發展局臉書粉絲專頁觀看直播。