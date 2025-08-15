遠東集團、元智大學與唐氏症基金會聯手合作 將唐寶寶作品設計成商品

一幅幅充滿生命力的作品療癒身心，同時也是唐氏症基金會的唐寶寶們透過藝術治療來刺激手部肌肉發展的方式。HAPPY GO以永續、公益與教育三大核心精神，攜手遠東百貨、元智大學及唐氏症基金會打造永續公益共創計畫，由元智大學資傳系學生將唐寶寶的繪畫作品延伸至商品設計，從環保杯、環保袋及筆記本應有盡有，除了做公益，也將愛延續到社會每一個角落。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷李明城總經理表示：「2011年疫情席捲全球，HAPPY GO發起『Stay together陪你疫起走』公益活動，邀請長期合作公益團體的弱勢孩童小小藝術家創作，傳達對守護全台第一線醫療人員的真摯感謝，期盼發揮企業力量為社會注入暖流，今年延續『Stay together Stay HAPPY GO』精神，與遠東百貨、元智大學展及唐氏症基金會展開跨領域的共創行動，期望透過藝術攜手集團與公益夥伴展現龐大的善的力量，一起實踐永續、公益共好。」

即時起到8月31日前往Top City 台中大遠百11樓江戶區，可以參觀唐寶寶純真的畫作及元智大學的創意商品設計，8月18日至9月14日到HAPPY GO App投下最喜歡的作品，就有機會獲得台北遠東香格里拉特選尊榮家庭客房、遠東百貨萬元禮券及Dyson戴森無線吸塵器好禮。