彰化縣特色遊學中心好好玩 中彰苗3縣市學童來玩科學
彰化縣活化再利用被廢校的潭墘國小，在二林區舉辦跨縣市遊學夏令營，28名來自中部3縣市的國小中高年級學童今到國立二林工商，分組上科技課程和進行科學闖關，隊隊有獎，遊學課程下午畫下句點。
大城鄉潭墘國小被廢引發地方強烈抗爭，縣政府保證學校停招後絕不變廢墟，除了開放教室作為社區樂齡班上課場所，並長設彰化縣特色遊學中心，昨、今兩天與二林工商娃哈哈科學社團，合辦「暑期大手攜小手玩科學-娃哈哈STEAM育樂營」，昨在潭墘國小上戶外課程和玩遊戲，今到二林工商玩科學。
彰化縣遊學中心活動開放外縣市學生報名，娃哈哈STEAM育樂營有台中市、苗栗縣的學童參加，二林工商主任趙天覺和娃哈哈科學服務團先說明科學遊戲的科學原理，接著帶小朋友玩VR體驗、空氣投籃等科學闖關遊戲，及DIY小電扇、機器恐龍。小朋友拿遙控器操控恐龍對打，廝殺激烈時恨不得自己上場的模樣逗笑師長。
趙天覺說，二林工商有AI及科學教學設備，透過實作加深學童的印象，也讓科學跳脫平面變得有趣，二林工商娃哈哈科學社團經由帶活動，學習帶學童認識科學也複習自己學過的科學知識，教學相長一舉兩得。
