台中海洋館票價遭民眾嫌太貴 除試營運首周 周末票房好

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中海洋館將於8月21日正式對外試營運，正式票價一出，隨後直接被家長轟爆。圖／廠商提供
台中海洋館將於8月21日正式對外試營運，正式票價一出，隨後直接被家長轟爆。圖／廠商提供

台中海洋館將於8月21日正式對外試營運，8日上午正式開賣試營運期間門票，全面線上預約制購票，開賣首日網路購票系統曾因瞬間流量過大，一度出現當機狀況，但號稱「全台最大水母缸＋首座室內人工濕地」的票價一出，隨後直接被家長轟爆「還沒開就翻車？票價被罵到登上熱搜，首日票竟賣不完！」

歷經十多年規劃興建完成的台中海洋館，委外海珹公司經營後，定價全票500元（試營運打8折）、優待票400元、博愛票250元、6歲以下免費，至於清水與梧棲當地居民則享票價8折優惠，但有民眾認為票價相較屏東海生館貴了一點，多數家長認為台中海洋館6歲以下免費，但國小學生票400元太貴。

家長留言指出，一家四口（2大2小）直接噴 1800 元！更有家長怒吼：「沖繩美麗海水族館一家四口只要 1200元，台中貴1.5倍是吃定我們？」網友不買單：「硬體再狂，荷包先投降。」

網友認為台中海洋館雖以全台最大水母缸、首座室內人工濕地宣傳，但行銷宣傳似乎並未奏效，並說「你願意花400元看台中海洋館，還是再加一點錢直接飛沖繩看鯨鯊？還是乾脆等開幕一個月後的 Google 評論再決定？

廠商強調台中海洋館宣稱如同「Xpark」打造中台灣第一座都會型水生公園，盡管開放試營運首日適逢暑假平日，網友最近發現銷售情況並不如預期，試營運首日票還剩很多，除了第一周的周末門票快售罄，其他時段門票還剩不少，顯然已遭民眾的抵制。

營運廠商海珹公司表示，台中海洋館每一個樓層、每一個館所都有其特色，運營方式也不盡相同，其建置條件與時空背景也無法相提並論。台中海洋館在展示內容上規劃出更多元且新穎的構思，如全國首創的室內開放式企鵝缸、室內潮汐池等，有別於傳統的展示內容與效果，請大家給予更多的支持與指教。

台中海洋館將於8月21日正式對外試營運，正式票價一出，隨後直接被家長轟爆。圖／廠商提供
台中海洋館將於8月21日正式對外試營運，正式票價一出，隨後直接被家長轟爆。圖／廠商提供
台中海洋館將於8月21日正式對外試營運，正式票價一出，隨後直接被家長轟爆。記者黑中亮／攝影
台中海洋館將於8月21日正式對外試營運，正式票價一出，隨後直接被家長轟爆。記者黑中亮／攝影

