台塑深入彰雲7鄉鎮顧健康　300長者展現生命力

中央社／ 雲林縣15日電

台塑企業今天舉辦社區健康促進暨長者夏令營成果發表會，來自彰化、雲林7鄉鎮約300名長者透過舞蹈、歌聲等方式展現生命力，雲林縣副縣長謝淑亞期許長者在地、健康老化

台塑企業自2020年起舉辦「社區健康促進暨長者夏令營成果發表會」，迄今邁入第6年，今天在麥寮鄉社教園區舉行活動，來自彰化、雲林縣7鄉鎮計有約300長者參與，合計年齡逾1萬5400歲，最年長者高齡97歲。

謝淑亞說，攜手長庚科技大學深入鄰近7鄉，共42所中小學及79個社區，積極推動各項健康促進與衛教活動，透過有效的課程讓長者在地老化、健康老化，「病得輕、老得慢」，提升其健康認知，共創健康社區環境。

長庚科技大學護理學院長陳美燕表示，服務團隊深入社區時發現長者有些錯誤觀念，例如很多長者認為糖尿病導致牙齒掉光是正常的 ，或者是年老了所以牙齒掉光是正常的。

服務團隊規劃多元的健康課程，涵蓋營養、運動、疾病預防與自我管理等主題。例如長者參與肺部保健課程4個月後，在肺功能、握力、下肢肌耐力、蛋白質與蔬菜攝取及運動頻率上，皆有明顯提升。團隊更鼓勵長者將健康知識轉化為生活實踐，並融入成果表演，加深記憶、提升自我效能。

羅厝社區以「口腔保健」為主題創作舞蹈、麥寮農會則以「預防肌少症」設計歌舞秀。長者們自信登台，透過樂器、舞蹈、歌聲展現生命力，讓健康與自我價值閃耀舞台。

老化 團隊 雲林

