比「最爛公路」更爛 慈峰產業道路走山扭曲變形部落成孤島

南投縣仁愛鄉慈峰產業道路自去年12月底封閉至今，因地層滑動約100公尺路段嚴重扭曲龜裂，連擋土牆也滑動裂開。居民擔心，颱風季若力行道路中斷，山區可能陷入孤島，影響就醫、通學及農產運輸。

投89線力行產業道路經常坍方、土石流，一旦中斷，長6.5公里的慈峰道路就成為沿線部落出入的唯一替代道路。去年12月慈峰道路遭遇嚴重走山，路面扭曲龜裂，擋土牆滑動裂開，仁愛鄉公所與警方緊急封閉道路。

慈峰道路封閉後，居民只能改走茶園產業便道，但路幅狹窄、坡度陡、遇雨易滑，僅容小型車通行，會車困難，救護車與大型運輸車幾乎無法進入。八個月來道路未修復，居民感到無助與無奈。

居民賴永富說，長輩慢性病回診時需換乘小車再步行一小段，雨天常心驚膽顫；孩子上下學需天未亮就出門繞遠路，返家又擔心落石與泥濘；茶菁運輸分批送達成本倍增，品質與收購價皆受影響。他說：「每一次走這條路，都心驚膽戰，只希望平安回家。」

賴永富表示，當地茶園地主願提供土地協助拓寬，但工程尚未啟動。居民期盼先完成臨時鋪面、排水與會車點設置，以保障通行安全。

仁愛鄉公所指出，道路受損嚴重，無力自行搶修，已緊急通報縣府及中央單位協助。南投縣工務處長張弘岳說，今年強降雨與颱風頻繁，山區道路經常坍方、土石流，力行與替代道路損害嚴重，一次修復困難。